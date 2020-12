Quand il est venu en Inde de Sydney en Australie en octobre pour un travail personnel, prenant une pause dans son travail dans l’industrie informatique là-bas, Bhavjit Singh n’avait pas l’intention de prolonger la durée de sa séjour.

Mais le professionnel de l’informatique de Ludhiana au Pendjab se retrouve ici au mois de décembre, menant une campagne sur Twitter pour s’attaquer à ceux qui diffusent de «fausses nouvelles et mènent des campagnes de diffamation» contre la protestation des agriculteurs en cours.

La poignée Twitter – Tractor2twitr – a recueilli 2,5 millions d’impressions dans le monde entier depuis le 28 novembre.

La manifestation des agriculteurs aux multiples points d’entrée de la capitale nationale a commencé le 26 novembre, principalement sous l’impulsion des agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana.

«J’étais venu en Inde à la fin du mois d’octobre pour assister à un travail personnel, mais ensuite cette (manifestation d’agriculteurs) s’est produite et je suis restée», dit Bhavjit Singh.

Il a déclaré que son idée était de diffuser des informations authentiques sur la manifestation car « beaucoup de gens ont tweeté, menant une campagne de diffamation contre le mouvement ».

Son ami et bénévole, Jaspreet Singh, déclare: « Les utilisateurs rémunérés et motivés dominent et empiètent sur l’espace Twitter. Notre campagne est un effort pour les contrer. »

«Les agriculteurs ne savent pas comment faire fonctionner Twitter. Nous voulions les y connecter. Nous n’avons pas de cellule informatique, tous les tweets sont« organiques »», dit-il.

De plus, lorsque les médias internationaux veulent savoir ce qui se passe en Inde, ils ne vont pas sur Facebook ou WhatsApp, ils se connectent à Twitter pour voir ce qui se passe, ajoute Bhavjit Singh.

«Lorsque la campagne anti-agriculteurs était à son apogée, nous avons pensé qu’il était temps que les agriculteurs passent du tracteur à Twitter. Le nom de la poignée – tracteur2twtr – vient de sortir de nulle part», dit-il.

Bhavjit Singh dit que le pseudo Twitter est géré par des bénévoles du monde entier. « Tout le monde est administrateur. »

Les messages de la poignée reçoivent plus d’un lakh retweets par jour en moyenne, affirme-t-il.

« Nous avons consolidé notre pouvoir, notre présence sur Twitter. Maintenant, nous livrons à ceux qui mènent une campagne de diffamation un combat difficile », dit-il.

Les agriculteurs, en particulier du Pendjab et de l’Haryana, ont manifesté aux frontières de Delhi contre l’accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur la garantie des prix et les services agricoles, 2020; la Loi de 2020 sur le commerce des produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation); et la loi de 2020 sur les produits essentiels (amendement).

Lundi, ils sont en jeûne d’une journée alors même que l’agitation s’est étendue à différentes parties du pays, les syndicats paysans organisant des manifestations au siège du district.

Promulguées en septembre, les trois lois agricoles ont été projetées par le gouvernement central comme des réformes majeures dans le secteur agricole qui supprimeront les intermédiaires et permettront aux agriculteurs de vendre n’importe où dans le pays.

Cependant, les agriculteurs qui protestent ont exprimé leur appréhension que les nouvelles lois ouvriraient la voie à l’élimination du coussin de sécurité du prix minimum de soutien et à l’élimination des mandis, les laissant à la merci des grandes entreprises.