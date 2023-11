Ludacris se produira à la Helluva Block Party avant Georgia Tech-Georgia – Football — Georgia Tech Yellow Jackets

LES APPARTEMENTS – Ludacrisl’un des artistes et artistes hip-hop les plus reconnaissables au monde, sera l’artiste vedette de la Helluva Block Party Driven by Hyundai avant la finale de la saison régulière de football de Georgia Tech contre son rival Georgia, le samedi 25 novembre.

Chris « Ludacris » Bridges, qui a vendu plus de 24 millions d’albums dans le monde grâce au succès retentissant de singles tels que « Stand Up », « Get Back », « Southern Hospitality », « Number One Spot », « Money Maker ». et « My Chick Bad » n’est pas étranger à la rivalité Georgia Tech-Georgia en tant que résident d’Atlanta et diplômé du Banneker High School d’Atlanta. Il montera sur scène sur North Avenue juste en face de Tech Tower Lawn immédiatement après l’arrivée de Yellow Jacket Alley, l’équipe de football de Georgia Tech, au stade Bobby Dodd de Hyundai Field. Yellow Jacket Alley aura lieu deux heures et demie avant le coup d’envoi, qui devrait être annoncé le lundi 13 novembre.

Les concerts d’avant-match sont GRATUIT pour tous les fans présents au match de football Georgia Tech-Georgia dans le cadre de la Helluva Block Party Driven by Hyundai, qui a transformé l’expérience d’avant-match de football de Georgia Tech en apportant l’excitation et l’apparat du football Tech dans l’une des zones les plus visibles et les plus dynamiques. du campus et de la ville d’Atlanta – North Avenue. Un tronçon de trois pâtés de maisons de North Avenue – de Techwood Drive/Centennial Olympic Park Drive à Tech Parkway/Luckie Street – est temporairement fermé à la circulation les jours de match pour permettre les activités.

Billets pour le 117ème L’édition de Clean, Old-Fashioned Hate between the Yellow Jackets and Bulldogs reste en vente et peut être achetée en cliquant sur ICI.

Entouré de certains des lieux les plus emblématiques de Georgia Tech, notamment les entrées sud du stade Bobby Dodd de Hyundai Field et de Tech Tower Lawn, le calendrier de la Helluva Block Party comprend :

7h00

Tous les parkings sur le campus sont ouverts.

6 HEURES AVANT LE COUP D’ENVOI

North Avenue est fermée à la circulation entre Techwood Drive/Centennial Olympic Park Drive et Tech Parkway/Luckie Street et la configuration du RAP commence.

5-6 HEURES AVANT LE COUP D’ENVOI

L’accès aux aires de stationnement le long de North Avenue sera restreint pendant environ une heure en raison de la configuration du RAP.

4 HEURES AVANT LE COUP D’ENVOI

Le talonnage à la Helluva Block Party commence ! Les options de talonnage incluent :

Forfaits de hayon à service complet et clé en main sur Tech Tower Lawn et dans des espaces premium le long de Yellow Jacket Alley, disponibles à l’achat via REVELxp. Pour plus d’informations et pour acheter en ligne un forfait hayon clé en main, visitez com/Géorgie-Tech.

Une grande variété de vendeurs de nourriture proposant certains des meilleurs aliments et boissons qu’Atlanta a à offrir, notamment des produits Coca-Cola et Helluvienna Lager et Ale of an Engineer de New Realm Brewing Co.

Les activités de talonnage proposent du divertissement pour toute la famille qui faisait auparavant partie du Wreckfest sur Callaway Plaza, y compris des jeux interactifs et des activités pour les fans de tous âges. Dans le cadre de la couverture aux heures de grande écoute du réseau ACC de Georgia Tech-Syracuse, l’ACC Huddle Tailgate sera également installé sur Tech Tower Lawn, avec une programmation de jeux en direct du réseau ACC, des jeux interactifs, des cadeaux et bien plus encore.

2H30 AVANT LE COUP D’ENVOI

L’arrivée des Yellow Jackets au stade Bobby Dodd du Hyundai Field – Yellow Jacket Alley – a une nouvelle maison comme pièce maîtresse de la Helluva Block Party. Les supporters sont encouragés à s’aligner le long de North Avenue, entre Cherry Street et la porte 1 du stade Bobby Dodd, pour accueillir chaleureusement les Jackets à leur entrée dans le stade. Les bus de l’équipe arrivent au coin de North Avenue et Cherry Street et l’équipe se dirige vers l’est sur North Avenue avant d’entrer dans le stade par la porte 1.

SUIVANT IMMÉDIATEMENT L’ALLEE DES VESTES JAUNES

Dès que les Jackets sont à l’intérieur du stade, l’attention se tourne vers la scène Helluva Block Party pour le concert d’avant-match. Le 25 novembre, Ludacris divertira et dynamisera les fans avant de céder la parole au Georgia Tech Marching Band pour leur traditionnel spectacle d’avant-match.

30 MINUTES AVANT LE COUP D’ENVOI

La Helluva Block Party s’arrête pour permettre aux fans d’être à leur place pour les activités électrisantes d’avant-match de Georgia Tech et les orteils rencontrent le cuir !

North Avenue rouvre à la circulation d’après-match à partir du début du troisième quart-temps.

Pour plus d’informations sur Helluva Block Party, visitez ramblinwreck.com/hbp, et pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, visitez ramblinwreck.com/hbp-faqs.

À PROPOS DE LUDACRIS

La carrière du talentueux CHRIS « LUDACRIS » BRIDGES peut être décrite comme remarquable. En tant qu’artiste, il a vendu plus de 24 millions d’albums dans le monde, grâce au succès retentissant de singles tels que « Stand Up », « Get Back », « Southern Hospitality », « Number One Spot », « Money Maker » et “Mon poussin est mauvais.” Tous ces disques étaient accompagnés de vidéos ingénieuses qui démontraient l’imagination profonde de Bridges et sa volonté de repousser les limites de ce à quoi devraient ressembler les vidéos de rap.

Avec une combinaison inégalée de sens lyrique, d’esprit et d’imagerie, Ludacris s’est imposé comme l’un des principaux artistes de la musique. Sa polyvalence et sa complexité artistique lui ont également permis de faire une transition en douceur vers le métier d’acteur, y compris le rôle préféré des fans de « Tej » dans la franchise phénomène au box-office d’Universal Pictures, Fast & Furious, où il a été présenté pour la première fois en 2003 dans 2 rapide 2 Furieux. Il reprendra son rôle de « Tej » pour la septième fois en Rapide Xdont la sortie est prévue le 20 mai 2023.

Ses autres crédits de long métrage notables incluent la comédie d’ensemble de Garry Marshall réveillon de Nouvel anla comédie romantique d’Ivan Reitman, Sans attachescelui de Paul Higgin Accident qui a reçu l’Oscar du meilleur film en 2006 et Agitation et fluidité qui a valu à Bridges un SAG Award pour sa performance exceptionnelle par un casting dans un film.

En tant que père de quatre filles, ses dernières entreprises incluent à juste titre le lancement de sa plateforme éducative consacrée à l’enrichissement des enfants appelée « KidNation ». De plus, Bridges a créé la série animée KARMA’S WORLD qui a été lancée dans le Top 10 dans 42 pays sur Netflix, a reçu deux nominations aux NAACP Awards et en est déjà à sa quatrième saison. La série destinée aux enfants âgés de 6 à 9 ans est l’histoire d’une jeune fille noire qui trouve sa voix et l’utilise pour changer son monde – inspirée à l’origine par Karma, la fille aînée de Chris, et basée sur le site Web éducatif interactif du même nom. créé par Karma’s World Entertainment en 2009.

Homme d’affaires accompli, Ludacris connaît du succès en dehors du divertissement. L’une de ses entreprises les plus réussies consiste à ouvrir son restaurant tant attendu « Chicken-n-Beer » à l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta avec l’ouverture d’un nouvel emplacement à LAX en 2023.

Les efforts philanthropiques de Bridge rivalisent avec ses réalisations en matière de divertissement. Il a créé la Fondation Ludacris en 2001, qui se concentre sur l’aide aux jeunes de sa ville natale d’Atlanta et s’est associé à No Kid Hungry et Feeding America.

Initiative de conduite compétitive, deuxième tour

Vous cherchez à bâtir sur succès de l’initiative Competitive Drive de l’année dernièreGeorgia Tech, la Georgia Tech Foundation et Georgia Tech Athletics s’associent à nouveau pour lancer Initiative de conduite compétitive, deuxième tour. CDI Turn 2 a pour objectif de collecter 2,5 millions de dollars de nouveaux dons au fonds de bourses d’études sportives du Fonds Alexander-Tharpe d’ici le 31 décembre, et Georgia Tech et la Georgia Tech Foundation égaleront les dons éligibles pour accélérer l’impact de l’athlétisme technologique. Comme l’année dernière, non seulement les dons au CDI Turn 2 seront doublés, mais il en sera de même pour les avantages du contributeur sous la forme d’AT Fund donnant des niveaux et des points de priorité. Pour en savoir plus et contribuer en ligne, visitez atfund.org/turn2.

