Ludacris détaille la campagne et la vidéo “Black-owned Friday” de Google

Le Black Friday approche à grands pas et pour encourager les consommateurs à soutenir les entreprises appartenant à des Noirs pendant la saison critique des fêtes, Google s’associe à nouveau aux États-Unis Black Chambers pour réinventer le Black Friday comme “Vendredi appartenant à des Noirs” – une journée pour rechercher, soutenir et magasiner dans des entreprises appartenant à des Noirs.

Dans cet esprit, ils se sont enrôlés pour une campagne spéciale et un clip vidéo livrable de Ludacris qui transforme les vacances en une expérience interactive. Le rappeur triple lauréat d’un Grammy a récemment souligné à BOSSIP l’importance de soutenir les entreprises noires tout en détaillant la vidéo unique.

“Beaucoup de gens veulent acheter Black mais ils ne savent pas comment ni comment chercher”, a déclaré le rappeur/entrepreneur. “Quand vous pensez à chercher et à essayer de trouver quelque chose qui vous vient à l’esprit”, a-t-il ajouté, notant qu’il était tombé amoureux de la campagne après avoir vu les précédentes vidéos Google “Black Owned Friday”.

Il a également fait l’éloge des entrepreneurs noirs comme Pinky Cole de Slutty Vegan qui est présenté dans la vidéo pour être des exemples de représentation.

“En tant qu’homme qui a quatre filles, elles peuvent voir que cela leur ouvre les monticules de possibilités et c’est pourquoi pour moi, il est si important de les soutenir.”

Luda a également expliqué à BOSSIP que son clip vidéo pour la campagne avait pour objectif de montrer aux gens qu’il était facile de soutenir les entreprises noires via Google.

Titré “Acheter tout noir”la vidéo et la chanson présentent Luda et Flo Milli mettant en valeur les produits de plus de 70 entreprises appartenant à des Noirs.

Dans la vidéo réalisée par Charles Todd, Luda est transportée dans différentes entreprises appartenant à des Noirs via des recherches Google. Il visite une librairie, un studio de yoga et un bar à jus appartenant à des Noirs tandis que Flo Milli emmène les observateurs dans un magasin de manucure appartenant à des Noirs avant une fête de quartier épique «Buying All Black».

Plus qu’un simple clip vidéo, c’est une véritable expérience que vous pouvez vivre g.co/blackownedfriday. Cela renforce l’idée de choix en permettant aux utilisateurs de décider où Ludacris va ensuite dans sa journée à différents moments de la vidéo et il y a 8 voyages uniques qu’un utilisateur peut vivre.

Il y a également des camées de 7 propriétaires d’entreprise réels, du directeur exécutif des Atlanta Black Chambers, de plusieurs créateurs YouTube, d’un ancien joueur de la NBA et d’un joueur actuel de la WNBA dans la vidéo.

@Allyiahsface (Créateur YouTube) NicoleTV (créatrice YouTube) The Glam Twinz (Créateur YouTube) PJ (chanteur, chœurs de la chanson Black-owned Friday 2022) DJ Infamous (producteur lauréat d’un Grammy Award) Naz Hillmon (joueur WNBA) Lou Williams (ancien joueur NBA) Melvin Coleman (directeur exécutif des Atlanta Black Chambers) Janet Jeferys (propriétaire de l’entreprise : Janet J Nails) Pinky Cole (propriétaire de l’entreprise : Sluty Vegan) Camil Williams (propriétaire de l’entreprise : COME.iLL) Glenn Wilson (Propriétaire de l’entreprise : Groomzmen) Olatunde Richardson (Propriétaire de l’entreprise : Tunde’s Tea Shop) Khalid Malik (Propriétaire de l’entreprise : Amador Yoga) Toure Akela (propriétaire de l’entreprise : Southwest Atlanta Yoga)

