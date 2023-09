Lucy Watson réplique aux affirmations selon lesquelles son régime végétalien aurait causé des problèmes de fertilité en affirmant que « certaines accros au crack tombent enceintes ».

ENCEINTE Lucy Watson a critiqué les affirmations selon lesquelles son régime végétalien serait à l’origine de ses problèmes de fertilité.

Cela survient quelques jours après que l’ancienne star de Made In Chelsea, 32 ans, a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari James Dunmore.

Instagram

instagram/lucywatson

L’ancienne star de MIC a déclaré que « certaines accros au crack tombent enceintes »[/caption]

En publiant une photo de James berçant son baby bump, Lucy a écrit : « Notre petit miracle. »

Jeudi, elle a informé ses fans de son parcours de grossesse jusqu’à présent et a révélé sa bataille « douloureuse » pour concevoir.

La star de télé-réalité a admis qu’elle avait reçu « des années de mauvaises nouvelles » avant de tomber enceinte.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, un fan a demandé : « Qu’est-ce que ça fait d’être végétalien et enceinte ? Allez-vous élever votre bébé de manière végétalienne ? »

Lucy a admis qu’elle avait déjà été interrogée sur son mode de vie végétalien, par des fans qui disaient que cela pourrait avoir un lien avec sa fertilité.

En réponse, elle a écrit : « Tant de questions sur le véganisme, si je suis toujours végétalienne, etc… pour moi, le véganisme est une promesse que j’ai faite aux animaux, une promesse que je ne romprai jamais. peu importe ce que.

« En ce qui concerne mon alimentation, j’ai fait un effort conscient pour manger moins d’aliments transformés et plus d’aliments complets.

« Et aussi – des protéines. Je me suis assuré de consommer au moins 60 g par jour, les protéines sont les éléments constitutifs de la vie et essentielles à la croissance d’un bébé.

« Il est tout à fait possible d’obtenir tout ce dont vous avez besoin avec un régime végétalien, il vous suffit de faire un effort conscient, comme pour tout régime, pour répondre à tous les besoins nutritionnels… »

Elle a ensuite insisté sur le fait que son véganisme n’était pas à blâmer, affirmant que « certaines accros au crack tombent enceintes ».

L’auteur du livre de cuisine a poursuivi : « J’ai également suivi le rituel prénatal jusqu’à la conception et maintenant je suis enceinte. De nombreuses personnes tout au long de ce parcours m’ont dit que vous deviez abandonner le régime végétalien, cela vous empêche de tomber enceinte, etc.

« Ce n’est pas le cas, et pour toute autre personne confrontée aux mêmes doutes, je peux vous assurer que c’est et peut être une approche très saine de la grossesse.

« Il y a des gens qui sont accros au crack et qui tombent enceintes, être végétalien ne va pas vous arrêter.

« Et oui, notre bébé sera végétalien. »

Lucy a donné aux fans un aperçu de son baby bump épanoui dans son message d’annonce de bébé mercredi.

Ses amis célèbres se sont précipités pour la féliciter, la star de Towie, Georgia Kousoulou, écrivant : « Oh ma charmante nouvelle. »

Tiffany, la sœur de Lucy, a déclaré : « Je suis tellement heureuse et excitée, j’ai hâte ! Je vous aime tellement tous les deux.

L’ancienne star de MIC a rencontré son mari James sur le tournage de l’E4 en 2015 et ils se sont mariés en Grèce en 2021.

Lucy est apparue sur Made In Chelsea pendant quatre ans avant de démissionner en 2016 à la suite d’une énorme rupture avec Stephanie Pratt.

Pendant son passage dans la série, elle a eu des romances avec Spencer Matthews et Jamie Laing.

Plus tôt cette année, Lucy, végétalienne, a riposté après avoir été cruellement humiliée – et a parlé d’élever ses futurs enfants de manière végétalienne.

Elle nous a dit : « Si jamais j’étais un peu plus lourde, j’aurais honte de mon corps à cause de ça ou de ma cellulite.

« C’est vraiment difficile d’être une femme aux yeux du public et que les gens commentent son poids 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Lorsque mon mari, qui est végétalien, et moi aurons des enfants, je continuerai à être végétalienne jusqu’à la fin de ma grossesse.

« Des amis ont fait la même chose et leurs bébés sont incroyablement forts et en bonne santé.

« Nous prévoyons également d’élever nos enfants de manière végétalienne.

« Les gens disent que nous les forcerions à faire quelque chose, mais je dirais que manger un animal est plus un choix que de ne pas le faire. »

Instagram

Lucy avait déjà riposté après avoir été cruellement humiliée[/caption]