Lucy Watson, enceinte, cruellement ciblée par les mamans qui font honte alors qu’elle révèle le « régime » du bébé à naître

ENCEINTE Lucy Watson a été humiliée par les trolls en ligne lorsqu’elle a révélé le « régime » de son bébé à naître.

L’ancienne star de Made in Chelsea a récemment annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari, James Dunmore.

Instagram

Instagram

Lors d’une séance A&A sur son Instagram, Lucy a révélé qu’elle prévoyait d’élever son « bébé miracle » en tant que végétalien.

Un fan a demandé si la star élèverait son enfant avec le même régime qu’elle suit.

Lucy a répondu : « Oui, notre bébé sera végétalien. »

Ses fans ne seront pas surpris par la nouvelle car l’influenceuse a passé toute sa vie à militer pour les droits des animaux et le végétarisme.

Cela survient quelques jours seulement après que Lucy a démenti les rumeurs selon lesquelles, étant donné qu’elle était végétarienne stricte, cela affectait ses problèmes de fertilité et retardait sa grossesse.

Lors d’une récente séance de questions-réponses avec des fans, Lucy a parlé de son combat contre la fertilité et de la difficulté qu’elle avait à tomber enceinte.

Un fan lui a demandé ce que ça faisait d’être végétalien tout en étant enceinte.

Lucy a répondu en admettant qu’elle avait subi des réactions négatives en raison des liens entre sa fertilité et le fait d’être végétalienne.

L’influenceuse lifestyle a écrit : « De nombreuses personnes tout au long de ce parcours m’ont dit que vous deviez abandonner le régime végétalien, cela vous empêche de tomber enceinte.

« Ce n’est pas le cas. Il y a des gens qui sont accros au crack et qui tombent enceintes. Être végétalien ne vous arrêtera pas.

Malgré la défense par Lucy de son régime strict, beaucoup ont vivement réagi à la nouvelle dans la section commentaires.

L’un d’eux a écrit : « L’enfant devrait sûrement pouvoir choisir ?

Une deuxième a ajouté : « Aucune sage-femme n’acceptera cela pour pouvoir planifier tout ce qu’elle veut, mais cela sera considéré comme de la négligence envers les enfants. »

Un troisième a commenté : « Ce n’est vraiment pas une bonne idée… oui, ils peuvent choisir quand ils seront plus âgés, mais en tant que bébés et jeunes enfants, ils ont besoin d’une alimentation aussi variée que possible. »

Un quatrième a fait rage : « Vous vous souvenez de ce couple australien qui est allé en prison parce que leur enfant suivait un régime végétalien strict et qu’il souffrait de malnutrition… ? Repensez peut-être votre plan Lucy Watson.

Un cinquième fulmine : « Honte à vous ! Mère inapte. Laissez l’enfant décider quand il sera assez grand. Les bébés et les enfants ONT BESOIN d’une bonne nourriture… pas d’herbe.

L’homme de 32 ans, marié à James Dunmore, a partagé l’heureuse nouvelle la semaine dernière sur les réseaux sociaux.

En publiant une photo de James berçant son baby bump, Lucy a écrit : « Notre petit miracle. »

Ses amis célèbres se sont précipités pour la féliciter, la star de Towie, Georgia Kousoulou, écrivant : « Oh ma charmante nouvelle. »

Tiffany, la sœur de Lucy, a déclaré : « Je suis tellement heureuse et excitée, j’ai hâte ! Je vous aime tellement tous les deux.

La star de télé-réalité a rencontré son mari James dans Made in Chelsea en 2015 et ils se sont mariés en Grèce en 2021.

Lucy a participé à l’émission Channel 4 pendant quatre ans avant de la quitter en 2016 après un désaccord majeur avec Stephanie Pratt.

