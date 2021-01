Lucy Spraggan s’est réjouie qu’elle prévoyait d’assister à une fête de sexe pour montrer ses nouveaux seins – mais le verrouillage a saboté ses plans.

L’ancienne star de X Factor, âgée de 29 ans, a reçu un nouvel élan de confiance après être passée sous le couteau pour sculpter des seins 34D – et dit qu’elle veut les montrer fièrement.

Lucy a stupéfié les fans avec son incroyable transformation corporelle ces derniers mois, après avoir travaillé pour créer des abdos en planche à laver et des muscles tonifiés.

Alors que le mois dernier, la chanteuse de Tea and Toast a épaté encore plus en dévoilant les résultats d’un travail de seins qui a augmenté sa poitrine et remodelé ses seins.







(Image: Lucy Spraggan / Instagram)



S’ouvrant sur sa nouvelle confiance corporelle retrouvée, Lucy a fait la révélation surprise qu’elle voulait assister à des clubs sexuels et à des soirées sexuelles afin de profiter pleinement de tout ce que sa nouvelle silhouette a à offrir.

Elle a dit au Sun: «Avant [surgery]… je n’ai jamais été sexy. Je me sens juste plus exhibitionniste maintenant, comme si je ferais n’importe quoi. Je n’ai plus peur d’être nue nulle part maintenant!

«J’attends l’ouverture de tous les sex clubs pour pouvoir y aller! Je me suis inscrit à une soirée sexe puis Covid est arrivé! Une lesbienne.







(Image: Lucy Spraggan / Instagram)



«Ce vaccin doit se dépêcher pour que je puisse aller dans un sex club.»

Lucy a subi une intervention chirurgicale en novembre de l’année dernière et a tenu les fans au courant de son rétablissement dans les semaines suivantes.

Se déshabillant sur les réseaux sociaux le mois dernier, Lucy a fièrement affiché des photos avant et après de son opération, expliquant que ses nouveaux seins étaient «absolument incroyables».

Alors qu’elle avait également continué en expliquant qu’elle avait hâte de profiter de son corps dans la chambre une fois son opération complètement guérie.

Elle a déclaré à l’époque: «J’ai hâte de retourner dans la chambre, j’ai hâte que la douleur soit partie mais je ne peux pas croire à quel point je me sens déjà.

La décision de Lucy de se faire opérer a été inspirée par le fait qu’elle se soit retrouvée avec ce qu’elle a décrit en ligne comme des «sacs de peau vides» après avoir subi un incroyable voyage de perte de poids de 3,5 pierres.