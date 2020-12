Lucy Spraggan a donné à ses fans un aperçu de ses nouveaux seins pendant le processus de guérison.

L’ancienne star de X Factor, 29 ans, est récemment passée sous le couteau après avoir révélé que ses seins ressemblaient à «deux balles de billard dans une chaussette» après sa perte de poids dramatique de trois pierres.

Sur son Instagram lundi, la chanteuse a fièrement affiché sa nouvelle poitrine 34D et a montré à ses fans à quel point ses seins commençaient à guérir.

Lucy a montré ses nouveaux actifs bandés dans des pansements, posant dans le miroir sans soutien-gorge.

Elle a écrit: « Des démangeaisons … mais ça guérit bien. Je n’ai jamais dit ça avant mais … j’ai hâte de voir mes tétons! »







(Image: lucyspraggan / Instagram)



Dans le selfie sexy, Lucy a également riposté aux trolls qui ont fait des commentaires «désobligeants» à son sujet.

Elle a ajouté: « Malheureusement, être une femme forte a tout à voir avec la capacité de voir vos triceps robustes à travers votre pull. J’aurais aimé que ce soit le cas. Peut-être que certains jours, je me sentirais plus équipée pour être une femme et beaucoup de merde impliqué dans cela.

« Celui-ci porte sur les luttes inter-féminines que nous nous infligeons les unes aux autres. Si je devais rassembler les choses les plus répétitives qui m’ont été dites, ou à propos de moi, de façon péjorative, dites par les femmes, elles seraient dans ce sens. . »







(Image: lucyspraggan / Instagram)



Lucy a énuméré les commentaires ignobles, y compris « désespérée d’attention », « s’aime absolument elle-même » et « aller trop loin ».

La star a poursuivi: « Et je veux juste décomposer ça.

«Je suis assez confiante dans la façon dont je gère mes entreprises, en fait, en tant que femme d’affaires, j’excelle foutrement …

« Ecrire un statut ou un commentaire pour moi pour exprimer votre dégoût pour ma rentabilité ne me fait pas vraiment broncher. Cela me fait grincer des dents. Parce que votre statut à mon sujet n’est pas rentable pour vous. C’est une perte de temps.







(Image: Instagram)



«C’est vous vocaliser le succès / la rentabilité d’une autre femme qui vous met mal à l’aise. Chaque fois que vous parlez de moi, vous prouvez ma valeur. C’est cette actualité, bébé. «

Lucy a continué à répondre à l’affirmation selon laquelle « elle s’aime », en référence à son nouveau travail de seins.

« Littéralement du clignotement de mes neurones aux démangeaisons de mes nouveaux seins, vous avez absolument raison. Je ne pouvais pas entendre quelque chose de plus élogieux », at-elle ajouté.







(Image: lucyspaggan / Instagram)



« Pour vous reconnaître que je m’aime est merveilleux. »

Le chanteur a conclu: « A mon avis, on ne peut pas trop aimer, il n’y a pas de montagne assez haute. Ne me dis pas qu’il y en a!

« Merde, je n’ai plus d’espace! Bon lundi, mes bons amis. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.