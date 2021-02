Lucy Spraggan dévoile un corps déchiré après une transformation impressionnante de six semaines

Lucy Spraggan a été extrêmement concentrée sur sa forme physique au cours des derniers mois – et cela se voit.

La chanteuse, 29 ans, a participé à une transformation corporelle de six semaines et les résultats lui ont laissé un physique déchiré et un pack de six enviable.

La musicienne de X Factor en 2012 s’est rendue sur Instagram samedi pour partager des images de sa silhouette tonique et ajustée alors qu’elle expliquait qu’elle «se sentait forte COMME F ** K».

Parallèlement à une galerie de clichés, qui présentait son corps changeant alors qu’elle posait dans un soutien-gorge rouge et une culotte assortie, Lucy a écrit une longue légende dans laquelle elle a partagé qu’elle recherchait de «bonnes vibrations» et a averti les trolls que les «suppositions non pertinentes» sont «indésirables» . «

Elle a commencé: « Qu’est-ce que c’est: Une documentation de travail très dur pendant 6 semaines! Pour ceux qui s’intéressent au changement de composition corporelle, Un fort f ** kin ‘bad a **, quelque chose dont je suis fier. »







Lucy a ensuite poursuivi: « Ce que ce n’est pas: vous demander de me dire ce que vous préférez, pour des commentaires sur ce à quoi les femmes (ou n’importe qui) devraient ressembler, pour inviter des conneries négatives. »

Elle a ajouté: « Rappelez-vous le tout ‘eh bien, vous le mettez là-bas, vous pouvez * vous attendre * à de mauvais commentaires’ Eh bien, je choisis d’avoir confiance en un peu de lecture de sous-titres et de bonnes vibrations aujourd’hui!

«Je mange beaucoup, je soulève plus lourd, je me sens fort AS F ** K. Aussi, avant que quiconque pense ‘Je t’ai préféré avec un peu plus de poids’ … Eh bien, je suis plus lourd à droite qu’à gauche. Les hypothèses non pertinentes sur les pondérations non pertinentes sont également malvenues. «







Lucy a ensuite remercié sa formation personnelle en tapant: « Merci @mel__haslam__pt pour vos conseils épiques et votre nutrition.

Tu m’étonnes. »

Expliquant quand les photos ont été prises, Lucy a terminé le message avec: « (Semaine gauche 1, semaine intermédiaire 4, huit semaine 6!) »

L’année dernière, la hitmaker de Tea & Toast est passée sous le couteau pour obtenir ses seins améliorés en une tasse 34D.







Lucy se vantait de se sentir « absolument incroyable » après son traitement tout en partageant une photo avant et après en ligne.

Elle a écrit: « Moins de trois semaines d’intervalle. La photo de droite est mardi avant que je ne me sois débarrassé!







« Ironiquement, a sorti un single intitulé ‘Run’ aujourd’hui que je ne peux pas faire pendant encore 7 semaines en raison d’une intervention chirurgicale, mais je me sens absolument incroyable. » (sic)

Lucy a commencé sa transformation épique lorsqu’elle a perdu trois pierres.

Mais elle a senti que la perte de poids dramatique laissait ses seins ressembler à «deux balles de billard dans une chaussette».

Cela l’a incitée à passer sous le couteau.