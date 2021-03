Lucy Spraggan abat les trolls en appelant leurs patrons après des menaces de violence

Lucy Spraggan a affronté des trolls en appelant leurs patrons après avoir été menacée de violence.

L’ancien concurrent de X Factor, 29 ans, a été cruellement moqué depuis sa perte de poids de trois pierres, certains trolls lui disant même qu’elle avait des « seins tombants ».

Maintenant, l’auteure-compositrice-interprète a parlé à The Sun de la façon dont elle réagit aux méchants trolls en ligne.

Lucy a déclaré au journal: « Ce que je fais maintenant, c’est de capturer leurs commentaires, de les mettre sur mon histoire Instagram et de me moquer d’eux.

« L'autre jour, quelqu'un m'a menacé de violence physique, alors je les ai recherchés sur Facebook et j'ai trouvé leur lieu de travail et j'ai appelé et parlé à leur patron et leur ai dit ce qui s'était passé. »







Lucy a ajouté qu’elle pensait faire face à beaucoup de méchanceté sur les réseaux sociaux en raison de sa nature franche.

Réfléchissant aux commentaires cruels, Lucy a déclaré: « Cela me rendait vraiment triste. Je mets beaucoup de moi sur Internet, donc toute attaque est une attaque contre moi personnellement. »

Cependant, maintenant, elle accorde beaucoup moins de valeur aux opinions des autres.







La chanteuse a canalisé les difficultés dans son nouvel album Choices, y compris avec son single Animal qui aborde directement les commentaires des trolls en ligne.

Lucy est apparue pour la première fois sur The X Factor en 2012, mais a été forcée d’arrêter pour cause de maladie, arrivant à la neuvième place de la compétition.

Plus tard, elle a remporté un single et un album dans le Top 40 avant la diffusion des émissions en direct.







Le mariage de Lucy avec Georgina Gordon a récemment pris fin après six ans, mais elle a maintenant déménagé avec une nouvelle petite amie.

Cependant, il ne semble pas que le mariage soit sur les cartes pour la nouvelle relation.

Elle a ajouté à The Sun: « Je ne me lierai plus jamais à personne d'autre à cet égard. »







Lucy a ajouté qu’elle porterait avec plaisir une bague comme symbole de leur amour, cependant.

* L’album Choices de Lucy Spraggan est maintenant disponible.

