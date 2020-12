Lucy Spraggan a révélé qu’elle avait un travail de seins pour booster sa vie sexuelle.

La star de X Factor, 29 ans, était gênée par ses seins, qu’elle décrivait comme « deux balles de billard dans une chaussette », et a même gardé son soutien-gorge dans la chambre pour les cacher.

Elle a eu sa poitrine poussée à un 34D et dit qu’elle a hâte de les montrer quand elle sera autorisée à se recoucher avec sa petite amie lorsque la douleur s’atténuera.

Lucy a déclaré au MailOnline: « J’ai hâte de retourner dans la chambre, j’ai hâte que la douleur disparaisse mais je ne peux pas croire à quel point je me sens déjà. »







Les nouveaux implants de Lucy ont été placés au-dessus du muscle, ce qui signifie qu’ils guérissent plus rapidement.

Elle a expliqué qu’elle avait eu son mamelon retiré et repositionné parce qu’il était assis sur le pli de sa poitrine

Le chanteur a poursuivi: « Ma petite amie [whose name she hasn’t revealed], je n’avais pas réalisé à quel point je me sentais mal à propos de mes seins avant la chirurgie. J’ai toujours voulu garder un soutien-gorge dans la chambre.







«Si je ne m’allongeais pas, mes seins étaient comme des mamelles. Elle a de faux seins, alors elle m’a rassurée de me faire opérer et maintenant j’ai des seins plus gros qu’elle.

Lucy a été sur un coup de pied de santé cette année et a perdu trois pierres.

Elle a commencé sa perte de poids en arrêtant de boire l’année dernière.







Lucy a dit que perdre du poids avait changé ses seins, ce qui lui donnait envie de passer sous le couteau.

Elle n’a pas encore partagé le nom de sa nouvelle petite amie.

En 2019, elle a révélé qu’elle s’était séparée de sa femme Georgina Gordon après six ans ensemble.