Lucy Simon, chanteuse et compositrice de Broadway, décède à 82 ans

“Nous allions à des cocktails et apportions notre guitare et chantions”, a déclaré Lucy Simon au New York Times en 2015. “Et les gens ont adoré.”

Finalement, a-t-elle ajouté, ils se sont dit: “Voyons si nous pouvons payer notre chemin en chantant.”

Carly était étudiante au Sarah Lawrence College et Lucy étudiait à la Cornell University-New York Hospital School of Nursing à New York au début des années 1960 lorsque, pendant les vacances d’été, ils ont pris un bus pour Provincetown, Mass. (Ils avaient voulu faire de l’auto-stop, mais leur mère a écrasé ce plan.) Ils ont rapidement décroché un concert dans un bar appelé Moors, dont l’acte musical venait d’être rédigé. Elles sont arrivées pour leur premier défilé dans des blouses assorties soigneusement sélectionnées.

“Ce n’est que plus tard que nous avons appris que le Moors était un bar gay et lesbien”, a écrit Carly Simon dans ses mémoires de 2015, “Boys in the Trees”. «Ce que le public pour la plupart non peigné, en jeans déchirés et en veste de moto a fait de ces deux sœurs est perdu dans le temps. Lucy et moi avions pris notre garde-robe aux Maures assez au sérieux, et en retour, le public pensait probablement que nous étions des laitières jumelles de Suisse ou des évadés d’un carnaval voisin.

Ils se sont appelés les Simon Sisters, même si, comme l’a écrit Carly Simon, “Lucy et moi avons convenu que notre nom de scène sonnait schlocky et à la limite de l’embarras, et aucun de nous ne voulait être étiqueté – ou rejeté – comme juste un autre acte de soeur de nouveauté.”

Dans ce livre, Mme Simon a rappelé la dynamique fraternelle lors de cette première incursion dans le spectacle.

“Quiconque prête une attention particulière aurait vu à quel point moi, Carly, la sœur cadette, essayais de ressembler et d’agir comme Lucy, la sœur aînée”, a-t-elle écrit. “J’étais maintenant plus grande que Lucy, mais émotionnellement parlant, Lucy était toujours la plus haute, la lumière, la beauté, le centre de tout. Alors comme aujourd’hui, ma sœur était mon influence fondamentale, mon héroïne, mon pilote.