Lucy Mecklenburgh a révélé qu’elle embrasse son corps post-grossesse dans un article inspirant.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex, 29 ans, a expliqué comment elle avait embrassé son corps après la grossesse.

Prenant à son compte Instagram, Lucy a publié une photo d’elle-même dans des sous-vêtements durables alors qu’elle posait pour un selfie miroir à la maison.

Lucy a légendé la photo: « Comment j’ai appris à être plus gentille avec mon corps [pointing down emoji]

«Avant d’avoir un bébé, je regardais mon corps et je faisais ce moment typique du film de filles méchantes et je me disais des choses comme ‘J’aurais aimé avoir des jambes plus longues et plus minces’ ‘J’aurais aimé avoir des seins plus gros / plus beaux!’ «J’aurais aimé m’entraîner plus dur et avoir plus de définition musculaire» ».







(Image: lucymeck1 / Instagram)



Elle a poursuivi: « Après avoir eu Roman, je suis tellement plus gentille avec moi-même! Je pense pourquoi est-ce que je me souciais autant et gaspillais autant d’énergie à me rabaisser! Il y a tellement plus de choses importantes dans ma vie sur lesquelles me concentrer que si abs ou pas.

« Je suppose que cela a mis beaucoup de choses en perspective d’avoir un bébé et de vivre une année très difficile pour nous tous. »

Lucy a ensuite expliqué comment elle se sentait si positive d’avoir vécu l’expérience de la grossesse et de l’accouchement.







(Image: Instagram)



Elle a ajouté: «Je suis si fière de mon corps pour avoir grandi un enfant, se réparer et me permettre d’être en bonne santé et assez forte pour m’occuper de mon bébé tous les jours.

«Nous avons un seul corps, alors oui, prenons soin de lui en le nourrissant, en restant actif mais surtout en le respectant et en étant gentil avec nous-mêmes [yellow heart emoji] »

Elle a ensuite ajouté les hashtags: « #bodyconfidence #healthy #happiness #postnatalbody #resultswithbump #loveoyourbody #bekindtoyourself #noairbrush #mumbod. »

Lucy a accueilli son fils Roman avec son fiancé, l’ancienne star de Coronation Street Ryan Thomas en mars de l’année dernière.







(Image: ryanthomas / Instagram)



Ryan a également une fille nommée Scarlett, 12 ans, issue de sa précédente relation avec l’actrice de Coronation Street, Tina O’Brien.

Les parents de Roman ont commencé à se fréquenter en 2017 après leur participation à Celebrity Island avec Bear Grylls ensemble.

Lucy était auparavant en couple avec son compatriote star de TOWIE, Mario Falcone, de 2010 à 2012.

