Lucy Mecklenburgh prouve que tout est pardonné alors qu’elle pose avec Ryan Thomas pour la première fois depuis qu’il a câliné l’actrice aux NTA

LUCY Mecklenburgh a prouvé que tout est pardonné entre elle et Ryan Thomas après qu’il se soit blotti contre une actrice aux NTA.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex a pu être vue en train de se rapprocher de son fiancé alors qu’ils posaient pour une photo lors d’une soirée avec leurs enfants.

Ryan et Lucy se sont blottis pour une photo ensemble hier soir[/caption]

Le couple était tout sourire lors de la sortie[/caption]

Lucy, 31 ans, est allée sur Instagram avec la photo de famille alors qu’ils sortaient dîner ensemble jeudi soir dans un restaurant chic.

Ryan, 38 ans, a placé un bras aimant autour de sa fille Scarlett, 14 ans, qu’il partage avec son ex Tina O’Brien – dont il s’est séparé en 2008.

Le duo père-fille s’est assis près de Lucy, qui a été photographiée en train d’allaiter le plus jeune enfant du couple, Lilah, quatre mois.

Leur fils de deux ans était assis à sa gauche, faisant une moue effrontée vers la caméra, alors qu’ils savouraient un délicieux repas ensemble.

“Familia”, Lucy a légendé le cliché à côté d’un cœur blanc, suivi d’un selfie republié de la paire se blottissant ensemble.

Ryan avait partagé le cliché avec ses fans Instagram, le montrant souriant tout en plaçant ses bras autour de la fiancée Lucy.

Les choses semblent avoir été pardonnées entre les deux après que la star de Coronation Street a été photographiée en train de câliner et de se blottir contre le cou de l’actrice mariée d’EastEnders, Zaraah Abrahams.

Il a étroitement embrassé Zaraah, 35 ans, après les National Television Awards.





Les spectateurs ont déclaré que le couple – qui s’était rencontré alors qu’ils étaient tous les deux à Corrie d’ITV – avait passé du temps à se rattraper avant de se serrer dans ses bras lors d’une after-party.

L’un d’eux a déclaré: «Ryan et Zaraah se sont croisés et semblaient s’entendre comme une maison en feu, bavardant et se rattrapant.

“Ryan invitait Zaraah à venir chez lui avec sa famille. Ils riaient ensemble et il regardait quelque chose sur son téléphone.

“Ensuite, il l’a attirée pour un câlin affectueux. Les boissons avaient coulé toute la nuit, et il était manifestement pris dans l’instant.

“Après, ils ont recommencé à rire ensemble. Il était clair qu’ils se connaissaient depuis un certain temps, car on a entendu Ryan lui dire: “Tu me connais si bien”. Il a ensuite poursuivi en lui disant: “Tu sais comment je suis.” Tout était très ludique.

Ryan avait été surpris en train de câliner une actrice d’EastEnders[/caption]