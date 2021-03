Lucy Mecklenburgh célèbre dimanche le premier anniversaire de son fils Roman – et elle revient sur la dernière année de la parentalité, y compris son récit honnête sur l’allaitement.

L’ancienne star de TOWIE, 29 ans, a accueilli son fils avec son fiancé Ryan Thomas en mars dernier et le couple ne cesse de se renforcer en tant que nouveaux parents depuis.

Et la gourou de la télé-réalité et du fitness a également fait la lumière sur son parcours d’allaitement, dont elle se sent extrêmement fière.

S’adressant à son flux Instagram mercredi, Lucy a levé le voile sur les difficultés de l’allaitement et la façon dont son voyage a été affecté par l’ACPM – une allergie que les bébés peuvent avoir aux protéines du lait de vache.









Cela signifiait que Lucy n’avait pas d’autre choix que d’allaiter son enfant, et elle a révélé que cela avait abouti à de « longues nuits de larmes ».

À côté d’une photo d’elle-même et de la petite Romaine dans le miroir lors d’un flux, Lucy a parlé de son voyage dans la légende.

« Ce dimanche, Romain fête ses 1 ans. Cela marque également 1 an d’allaitement dont, pour être tout à fait honnête avec toi, je suis vraiment fière », a-t-elle commencé.

Elle a ajouté: « Non, ce n’est pas moi qui essaie de rabaisser les femmes qui ont choisi de ne pas le faire ou les femmes qui se sont arrêtées plus tôt que moi ou les femmes qui n’ont pas pu le faire. Comme tout dans la maternité, nous sommes tous sur nos propres voyages avec nos propres bébés uniques. Je partage simplement mes expériences. «







La star de la télévision a poursuivi en disant qu’elle était « contente d’avoir persévéré » avec l’allaitement, malgré le fait que Roman souffre de l’ACPM et de la languette postérieure à l’âge de 10 semaines.

S’ouvrant sur ses sentiments à son égard, elle a déclaré: «L’ACPM m’a fait me sentir piégée. J’étais tellement soulagée d’avoir trouvé la raison pour laquelle Roman était si mal et malheureux, mais cela me semblait aussi une énorme responsabilité.

«Je lui ai donné 1 once de formule d’acide aminé néocate car je voulais avoir l’assurance que si j’en avais besoin, il y avait une autre façon de le nourrir. Il était tellement malade et j’ai ressenti cette sensation de pression écrasante.

«J’ai vite accepté que j’allais essayer d’arriver à 1 an, puis il pourrait lentement passer à un lait à base de plantes. J’ai accumulé une petite réserve de lait dans le congélateur pour les urgences et cela m’a immédiatement permis de me sentir plus détendu. vers 7 mois et l’allaitement est également devenu plus facile, plus facile à gérer et en fait assez agréable !! «







Lucy a poursuivi en révélant qu’elle aimerait voir plus de soutien disponible du NHS pour les femmes qui luttent contre l’allaitement, car elle se sentait « impuissante ».

«Une chose que j’aimerais voir, c’est un soutien plus disponible pour l’allaitement de la part du @nhsengland. J’ai accouché dans un hôpital du NHS et je n’ai rien à redire sur la qualité des soins et la gentillesse que j’ai reçues», a-t-elle déclaré. « Quand je suis rentré chez moi, je me suis senti complètement seul et impuissant. Beaucoup d’appels en larmes à mon médecin généraliste à propos de mon petit ami et de problèmes avec Roman, mais je n’ai jamais vraiment obtenu de réponse définitive. Google est devenu mon nouveau meilleur ami généralement à 3 heures du matin! » a écrit la star.

Elle a conclu: «De nombreux autres pays ont des groupes de soutien bf, des visites de consultantes en lactation disponibles à partir de leur système de santé. [sic] Même le suivi général pour maman, je pense, a besoin d’être amélioré. Mon chèque général de 6 semaines consistait en: «Ça va? « Oui », « Ok, vous êtes déconnecté ». «

Ses fans étaient d’accord avec elle dans les commentaires et ont apporté son soutien à Lucy après avoir été si ouverte sur son expérience.

La mère d’un enfant adorée a également déclaré aux fans qu’elle avait ajouté des groupes de soutien à l’allaitement à son programme Results With Bump, s’ils en avaient besoin.

