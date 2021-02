Lucy Mecklenburgh emmène son bébé Roman chez le médecin alors qu’il commence à s’étouffer avec une pomme

Lucy Mecklenburgh a paniqué lorsque son petit fils Roman s’est étouffé avec une pomme.

L’ancienne star de TOWIE, 29 ans, a déclaré que Roman, qui en aura un le mois prochain, avait réussi à ramener le fruit par lui-même, mais avait passé deux heures après ce « bâillonnement » et refusé plus de nourriture ou de liquides.

Elle a dit qu’elle avait emmené son fils, son premier enfant avec son fiancé Ryan Thomas, chez son médecin généraliste, qui lui a conseillé d’emmener Roman à A&E s’il continuait à refuser les liquides.

Mardi, sur son compte Instagram, Lucy a publié une photo de Roman blotti sur sa poitrine alors qu’elle expliquait ce qui s’était passé lors de l’épreuve terrifiante.

Elle a écrit: « Ce matin, Roman s’est étouffé avec un petit morceau de pomme et il a réussi à le nettoyer lui-même, mais a passé deux heures à s’étouffer, à être malade et à ramener de la salive épaisse. »







«Il n’est tout simplement pas lui-même, je pense que ça doit être l’acide irritant sa gorge et son choc.

«Il n’a pas mangé le petit déjeuner et le déjeuner, il a mis dans sa bouche, bâillonné et tout recraché.

Elle a ensuite mis à jour ses fans, ajoutant: « Nous sommes allés chez le médecin généraliste et il a suggéré à A&E s’il continuait à refuser les liquides, mais il a finalement eu une bouteille d’eau et allaité ne mange tout simplement pas de solides. »







Plus tard, quand Roman se sentait mieux et que Lucy s’était calmée, elle expliqua ce qui s’était passé.

La maman d’un enfant a déclaré: « C’était juste horrible. Je pense que, dans ma tête, je pensais que l’étouffement était quand ils sont devenus complètement silencieux et leurs voies respiratoires étaient complètement bloquées et vous l’avez sorti et c’était OK.

«Alors que Roman a peut-être eu un moment où il était silencieux, que je n’ai pas remarqué parce que je préparais le petit-déjeuner pour tout le monde et je pense que c’était presque comme si c’était partiellement bloqué ou quelque chose comme ça.







«Et il… ça a duré deux heures juste lui apportant de la salive et des mucosités et étant malade, puis se sentant bien, puis il a recommencé à bâillonner et à en parler.

Elle a poursuivi: « Finalement, après des lustres, j’ai bu de l’eau et du lait maternel pour que je m’inquiète moins et je l’ai posé pour une sieste et je l’ai surveillé toutes les 15 minutes. Il fait la sieste depuis des lustres, je pense qu’il est épuisé, bénissez-le.

« Mais oui, c’était effrayant et je m’inquiète de la façon dont il va manger maintenant parce que j’ai mis le déjeuner devant lui et il en a eu un peu et il a juste bâillonné et recraché – c’est un mangeur tellement incroyable alors je suis juste inquiet il a peut-être cessé de manger et cela pourrait maintenant passer par un autre processus de sevrage dont je ne pensais pas avoir à m’inquiéter parce qu’il a toujours mangé de tout et de n’importe quoi.







«Donc je suis un peu inquiet mais le principal est qu’il va bien.

«J’espère quand il reviendra de sa sieste qu’il reviendra à son ancien moi heureux et que c’est toujours le chemin.

« Nous sommes allés voir les médecins, il était malade en chemin, il n’était pas lui-même et dès que nous sommes entrés dans le cabinet du médecin, il a souri à tout le monde. »