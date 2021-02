Lucy Mecklenburgh a suggéré que la parentalité est comme une « opération militaire », car elle a profité d’un moment rare pour elle-même jeudi.

L’ancienne star de TOWIE, âgée de 29 ans, qui a donné naissance à son bébé Roman en mars 2020, a pu profiter de la journée seule pendant que son fiancé Ryan Thomas divertissait leur fils.

Son dernier message est venu peu de temps après qu’elle ait précipité son bébé chez les médecins après s’être étouffé avec un morceau de pomme.

S’adressant aux médias sociaux, la mère de l’un d’entre eux s’est reposée sur un canapé pendant qu’elle parlait de boire du café et de finalement faire du travail.

Dans le claquement étonnant, la fière maman s’est glissée dans son ensemble de vêtements de détente crème alors qu’elle posait devant un mur recouvert de jolies photographies de sa famille.

«Où tu me trouveras toute la journée aujourd’hui !! C’est le jour de papa et romain. Il est temps pour maman de se détendre, de boire du café chaud et de travailler», a-t-elle écrit dans la légende.

« J’adorerais les trucs et conseils de parents qui travaillent!?! » a ajouté la star de la télévision.

Les fans ont rapidement partagé leurs meilleurs conseils avec Lucy sur la façon de jongler avec la parentalité et le travail.

Un autre a ajouté: « Essayez d’éteindre la culpabilité de maman. Nos carrières ont besoin de nous aussi x »

« Mon conseil serait de ne pas vous mettre trop de pression », a noté un troisième.

La journée de détente de Lucy à la maison est survenue peu de temps après avoir révélé aux fans que le couple avait emmené Roman, qui en aura un le mois prochain, chez le médecin généraliste après s’être étouffé avec une pomme.

Alors que le tout-petit était capable de s’éclaircir la gorge, Lucy a révélé qu’il avait ensuite «passé deux heures à bâillonner, à être malade et à ramener de la salive épaisse».







La maman inquiète a emmené son fils chez le médecin généraliste, qui lui a même conseillé d’emmener le bébé à A&E s’il continuait à refuser les liquides.

Cependant, Lucy a finalement pu donner à son fils de l’eau et du lait et il a commencé à se sentir mieux.

Alors que le jeune était de retour à son état normal, Lucy a admis plus tard que l’expérience était « effrayante » et qu’elle était consciente de la façon dont Roman pourrait réagir à sa nourriture à l’avenir.

