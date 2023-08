Lucy Letby: Scribbled note un aperçu de l’esprit tordu du tueur de bébé

Le plus proche Lucy Letby est susceptible de venir à une confession de ses pensées et intentions dépravées sont les Post-it bourrés de ses gribouillages minutieux.

Les détectives ont suggéré que ces bribes de preuves ont été laissées à la police pour qu’elle les trouve dans sa maison jumelée de Westbourne Road, Chester, dans une tentative oblique mais délibérée de mettre fin à sa tuerie.

Bien que j’aie un grand respect pour le dossier minutieux de la police contre ce tueur odieux, je ne peux pas être d’accord avec leur interprétation.

Ces notes griffonnées sont, tout simplement, un aperçu de la psyché de Lucy Letby.

En tant que psychiatre médico-légal, c’est mon travail de traiter et de réhabiliter ce que certains appellent les « aliénés criminels », dont beaucoup agressent, volent, violent et même tuent.

Mon travail m’amène dans des prisons de haute sécurité et des services hospitaliers verrouillés en toute sécurité à travers le pays, ainsi que dans des salles d’audience pour témoigner en tant que témoin expert.

Dans ma carrière, j’ai examiné quatre femmes qui ont tué des bébés. Tous souffraient de délires psychotiques si graves que leur emprise sur la réalité s’était rompue.

Ce n’est pas ce que nous voyons dans ces Post-it. Il n’y a aucune preuve ici d’une maladie mentale si grave qu’elle pourrait réduire la culpabilité criminelle de Letby.

Ce qui me saute aux yeux, ce sont les expressions de haine de soi, de culpabilité, de honte et de dégoût de soi, ainsi qu’une faible confiance en soi – ce que les psychiatres appellent des « cognitions négatives ».

Nous le voyons dans des phrases telles que « Je ne mérite pas maman + papa », « Je me déteste », « Je suis une personne horriblement mauvaise », « Je ne mérite pas de vivre » et « Le monde est mieux sans moi ”.

En bas à droite de la note verte, elle a ajouté des annotations en majuscules : « NO HOPE », « DESPAIR », « PANIC », « FEAR », « LOST ».

Deux raisons qui se recoupent se combinent pour expliquer de tels débordements. La première, bien que cela ne diminue en rien la méchanceté de ses actions, est un minimum de conscience que ce qu’elle a fait est trop terrible à imaginer.

Elle dit : « Il n’y a pas de mots. Je suis une personne horrible – je paie tous les jours pour ça.

Une infime partie d’elle, bien que cela soit en conflit avec ce qu’elle faisait réellement à ces bébés, semble se sentir coupable. C’est peut-être pour cette raison que les mots sont pressés sur de si petits morceaux de papier : en plus de l’apitoiement sur soi, ils représentent sa conscience – et sa portée et sa taille étaient très limitées.

Il n’y avait pas assez de culpabilité pour l’empêcher de continuer à tuer, ni assez pour lui faire admettre ce qu’elle avait fait pendant le procès. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas une partie de son subconscient qui était en conflit.

La deuxième explication possible est les signes évidents de dépression et d’anxiété dans ces gribouillis frénétiques.

De telles pensées négatives sont une expression courante de la dépression. Il est fort probable qu’elle ne savait pas ce qui allait se passer lorsqu’elle a commencé à écrire sur ces Post-it.

L’un d’eux est intitulé « Pas assez bon », et elle a peut-être commencé avec l’intention de simplement noter quelques pensées, avant qu’elles n’explosent d’elle dans cette ruée chaotique et, peut-être, cathartique.

Les mots qui se croisent, les boucles et les lettres répétées, le « HELP » et le « HATE » recouverts d’une lourde écriture noire, et l’intensité globale sont tous des signes d’un esprit en ébullition.

Icône de caméra Letby a été condamné à la prison à vie. Crédit: Twitter / Twitter

Mais même si elle souffrait de dépression, les symptômes n’étaient pas assez graves pour l’empêcher de fonctionner normalement.

Pour ses collègues de l’hôpital, elle ne semblait pas trop stressée dans son rôle à haute pression de soi-disant s’occuper de bébés au bord de la mort.

Certaines réflexions sont contradictoires. Elle écrit : « Je n’ai rien fait de mal.

Mais quelques lignes plus tard, elle avoue : « JE SUIS MAL. J’AI FAIT ÇA. »

La bataille entre le bien et le mal est palpable. Nous savons bien sûr qui a gagné.

J’ai vu des cas où des gens ont commis des crimes et se sont ensuite convaincus que les actions dont ils se souviennent ne se sont jamais réellement produites. Ce n’est pas le cas de Lucy Letby.

Elle sait au fond d’elle-même qu’elle a assassiné ces sept bébés et en a blessé beaucoup d’autres, mais elle est profondément investie dans ses propres mensonges et dans l’idée de son innocence – si complètement qu’elle se sent lésée que n’importe qui pourrait douter de ses paroles.

Il s’agit d’une contradiction bien connue chez de nombreuses personnes qui commettent des crimes moins graves, comme la fraude financière : elles s’en tirent depuis si longtemps que, même si elles se savent coupables, elles estiment qu’il est déraisonnable que quiconque les accuse.

C’est une sorte de droit narcissique, de croire qu’ils sont au-dessus de la loi. Il existe également des preuves de psychopathie clinique.

En d’autres termes, elle est une tueuse sans remords, coupable de crimes sans précédent, mais cela ne signifie pas qu’elle a automatiquement tous les traits typiques d’un psychopathe.

Certains des plus courants semblent manquer: elle n’était pas sexuellement promiscuité, par exemple, et elle ne semble pas non plus être une personne généralement parasitaire et trompeuse dans tous les aspects de sa vie.

Je doute que nous la comprenions jamais pleinement. Parce qu’elle ne sortira jamais de prison, il est peu probable qu’elle reçoive le type de soutien psychiatrique intensif qui pourrait conduire à de véritables remords.

Bien sûr, elle a constamment menti à la police et tout au long de son procès, mais il y avait une raison rationnelle à cela : elle essayait de cacher ses crimes. Il n’y a aucun signe dans ces notes qu’elle ment pour le plaisir, ou qu’elle tisse un monde fantastique.

Elle peut comprendre, au moins comme un fait évident, que ce qu’elle a fait était moralement répugnant.

Nous appelons cela « l’empathie cognitive », savoir quand d’autres personnes souffrent. Mais clairement, elle manque de toute « empathie émotive » et ne peut pas ressentir ce que les autres ressentent.

Leur douleur ne la fait pas souffrir : en fait, elle en tire un certain plaisir.

J’ai passé des heures à essayer de comprendre les motivations de Letby. De nombreux experts se sont emparés d’une phrase en particulier : « Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon pour m’occuper d’eux.

Mais c’est une erreur de prendre cela au pied de la lettre. Ce n’est pas une explication, seulement une explosion d’apitoiement sur soi.

Ses véritables motivations, je crois, sont le pouvoir, le contrôle et le frisson d’être autour du processus de deuil.

Il y a des preuves de colère ou de jalousie au vitriol envers l’unité familiale heureuse, exprimée dans les mots : « Je n’aurai jamais d’enfants ou ne me marierai jamais, je ne saurai jamais ce que c’est que d’avoir une famille. »

Nous savons que Letby voulait être présente lorsque les parents étaient submergés par le chagrin, même lorsque les bébés morts n’étaient pas ses propres patients.

Elle a même envoyé une carte de condoléances à une famille après avoir assassiné leur bébé prématuré. De toute évidence, il y a un besoin morbide de se nourrir de leur douleur.

Pourtant, elle n’est pas aveugle à l’émotion. Dans certains de ses gribouillis, en particulier sur une page déchirée d’un cahier et couverte de près des deux côtés, Letby écrit à plusieurs reprises les noms de ses chats, Tigrou et Smudge.

Les animaux étaient pour elle un moyen de montrer de l’affection et de l’émotion tout en gardant le contrôle total.

Lucy Letby est le cas clinique le plus extraordinaire et unique que j’ai rencontré. D’après ce que nous savons de sa vie avant que les inquiétudes ne commencent à être soulevées au sujet de la mort de bébés, rien d’elle n’a semblé étrange aux gens.

Elle n’était pas agressive ou impulsive, paranoïaque ou acariâtre.

Ses collègues la considéraient comme amicale et accessible, diligente et compétente.

Sans cela, il est très peu probable qu’elle puisse avoir une épiphanie qui explique ce qu’elle a fait.

Le seul aperçu de son esprit empoisonné et tordu que nous aurons probablement réside dans ces post-it bizarres.