Lucy Letby : la police britannique ouvre une enquête pour homicide involontaire dans un hôpital

LONDRES –

La police britannique a ouvert une enquête sur un homicide involontaire dans un hôpital du nord de l’Angleterre après qu’une infirmière néonatale ait été reconnue coupable du meurtre de sept bébés et de la tentative d’en tuer six autres alors qu’elle y travaillait, ont annoncé mercredi les autorités.

L’enquête examinera « des domaines tels que la haute direction et la prise de décision pour déterminer si une criminalité a eu lieu », a déclaré Simon Blackwell, détective surintendant de la police du Cheshire.

L’ancienne infirmière Lucy Letby, 33 ans, a été reconnue coupable en août du meurtre de sept nouveau-nés dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, entre juin 2015 et juin 2016. Les procureurs ont déclaré qu’elle avait rendu les bébés malades en leur injectant de l’air par voie intraveineuse, empoisonnant ainsi certains avec de l’insuline et le gavage forcé des autres avec du lait. Elle a également été reconnue coupable de tentative de meurtre sur six autres nourrissons.

Elle a été condamnée à la prison à vie sans aucune chance d’être libérée – la peine la plus sévère possible en vertu de la loi britannique, qui n’autorise pas la peine de mort.

Les responsables du gouvernement ont lancé une enquête indépendante peu après les verdicts, qui examinera les circonstances plus larges de ce qui s’est passé à l’hôpital, y compris le traitement des plaintes déposées par le personnel qui avait tenté de tirer la sonnette d’alarme sur Letby.

La police a déclaré qu’elle n’enquêtait sur aucun individu en relation avec un homicide involontaire par négligence grave. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait fournir aucun détail, car l’enquête en était à ses débuts.