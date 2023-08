Lucy Letby, infirmière tueuse de nourrissons en série au Royaume-Uni, emprisonnée pour le reste de sa vie

Dans cette image d’une vidéo de caméra corporelle de la police fournie par la police du Cheshire, Lucy Letby est arrêtée le 3 juillet 2018 à Chester, en Angleterre. Letby, une ancienne infirmière de l’hôpital Countess of Cheshire, a été reconnue coupable le 18 août 2023 du meurtre de sept bébés et de la tentative d’assassinat de six autres, dans le service néonatal de l’hôpital entre 2015 et 2016. Elle a été déclarée non coupable de deux chefs de tentative de meurtre, tandis que le jury n’a pas rendu de verdict sur six autres chefs de tentative de meurtre.

L’infirmière Lucy Letby, la tueuse d’enfants en série la plus prolifique de Grande-Bretagne à l’époque moderne, passera le reste de sa vie derrière les barreaux, a ordonné lundi un juge à la suite de sa condamnation pour le meurtre de sept nouveau-nés et la tentative d’en tuer six autres.

Letby, 33 ans, a assassiné les cinq bébés garçons et les deux bébés filles de l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester, dans le nord de l’Angleterre, où elle travaillait en 2015 et 2016, injectant aux nourrissons de l’insuline ou de l’air ou les nourrissant de force avec du lait.

LIRE | « Je suis diabolique, j’ai fait ça »: une infirmière britannique reconnue coupable du meurtre de sept bébés

Certains de ceux qu’elle a attaqués étaient des jumeaux – dans un cas, elle a assassiné les deux frères et sœurs, dans un autre, elle a tué deux des trois triplés, et dans deux cas, elle a assassiné un jumeau mais a échoué dans ses tentatives de tuer l’autre.

Le juge James Goss l’a condamnée à la réclusion à perpétuité sans perspective de libération.

Il a dit:

Il s’agissait d’une campagne cruelle, calculée et cynique de meurtres d’enfants impliquant les enfants les plus petits et les plus vulnérables.

« Il y avait une profonde malveillance à la limite du sadisme dans vos actions… Vous n’avez aucun remords. Il n’y a aucune circonstance atténuante. »