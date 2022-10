Lucy Letby, infirmière “tueuse de bébés”, a “injecté de l’air et de l’insuline à des bébés” alors qu’elle “essayait plusieurs fois d’assassiner des enfants”

Un “EMPOISONNEUR était au travail” dans un hôpital qui a vu une augmentation soudaine du taux de mortalité des bébés, a déclaré un tribunal hier.

L’infirmière pour enfants Lucy Letby aurait assassiné sept enfants et tenté d’en assassiner dix autres sur une période de 12 mois.

Lucy Letby est accusée du meurtre de huit bébés 1 crédit

Letby, 32 ans, est accusé d’avoir empoisonné deux personnes avec de l’insuline et d’avoir saboté le traitement d’autres personnes au cours d’une campagne d’un an.

Certains n’avaient que quelques jours, voire quelques heures.

Décrit comme une “présence malveillante constante” dans l’unité néonatale du NHS, Letby aurait également tenté à plusieurs reprises de tuer certains des bébés.

Le procureur Nick Johnson KC a déclaré au tribunal que les méthodes variaient – ​​certaines recevaient des injections d’air tandis que d’autres recevaient trop d’insuline ou de lait.

Mais il a affirmé que «le dénominateur commun» était Letby.

M. Johnson a ajouté: «Nous alléguons que parfois Lucy Letby a tenté de tuer le même bébé plus d’une fois.

“Parfois un bébé qu’elle a réussi à tuer, elle n’a pas réussi à tuer la première fois qu’elle a essayé, ou même la deuxième fois, et dans un cas même la troisième fois.”

Auparavant, Letby, vêtue d’un tailleur-pantalon bleu foncé et d’un haut noir, avait calmement répondu “non coupable” à chacune des 22 accusations qui lui avaient été lues.

L’infirmière, qui travaillait dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester depuis 2012, aurait commencé sa campagne en tuant trois bébés sur une période de deux semaines en juin 2015.

Elle aurait assassiné au total cinq garçons et deux filles entre cette date et juin 2016.

Letby a assassiné deux frères identiques des jours consécutifs, a déclaré le tribunal de la Couronne de Manchester.

Les victimes présumées dans les dix chefs d’accusation de tentative de meurtre – au cours de la même période – sont cinq garçons et cinq filles.

Elle aurait tenté de tuer des jumeaux le même jour.

Letby est également accusé d’avoir tenté d’assassiner une petite fille à trois reprises, dont deux fois le même jour.

Le diplômé de l’Université de Chester a également tenté de tuer le même petit garçon à trois reprises, deux fois le même jour, affirme l’accusation.

M. Johnson a déclaré au jury: «La comtesse de Chester est un hôpital général très fréquenté et au sein de la maternité se trouve une unité néonatale qui s’occupe des bébés prématurés et malades.

“En ce sens, l’hôpital est comme beaucoup d’autres au Royaume-Uni, mais contrairement à de nombreux autres hôpitaux, au sein de l’unité néonatale, un empoisonneur était au travail.”

Il a déclaré qu’une augmentation soudaine des décès inattendus et des effondrements catastrophiques avait alarmé les consultants.

M. Johnson a déclaré au tribunal: «Avant 2015, les statistiques de mortalité dans l’unité étaient comparables à celles d’autres unités similaires. Mais au cours des 18 mois suivants, il y a eu une augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient et du nombre d’effondrements catastrophiques graves.

« Cette hausse a été remarquée par les consultants. Leur préoccupation était que les bébés qui étaient en train de mourir s’étaient détériorés de façon inattendue et non seulement les bébés souffraient de graves collapsus, mais ils ne répondaient pas à une réanimation appropriée et opportune.

“Un seul dénominateur commun”

“Certains des bébés qui ne sont pas morts se sont effondrés de façon spectaculaire puis, tout aussi dramatiquement, se sont rétablis. Leurs effondrements et leurs récupérations ont défié l’expérience normale des médecins traitants.”

Il a poursuivi: “Les consultants ont remarqué que les décès inattendus avaient un dénominateur commun – la présence d’une infirmière néonatale et cette infirmière était Lucy Letby.”

La plupart des événements se sont produits lorsque Letby était de nuit, mais a déménagé avec elle lorsqu’elle est passée à la journée, a-t-il déclaré au tribunal.

Il a accusé Letby d’être “la présence malveillante constante lorsque les choses ont empiré pour ces 17 enfants”.

Après que la police du Cheshire a été appelée, leur enquête a suggéré que “quelqu’un entre le milieu de 2015 et le milieu de 2016 avait empoisonné deux enfants avec de l’insuline”.

Une décision de justice est en place pour empêcher l’identification des victimes présumées ou de leurs familles, ainsi que de certains témoins liés aux enfants.

M. Johnson a déclaré que le premier enfant à mourir, connu sous le nom d’Enfant A, est décédé le lendemain de sa naissance à 31 semaines.

Un examen de l’hôpital a noté que son effondrement mortel était compatible avec une injection délibérée d’air ou de quelque chose d’autre dans sa circulation une minute ou deux avant la détérioration.

M. Johnson a déclaré: “Cela s’est produit à un moment où seule Lucy Letby était là.”

Il a ajouté que la sœur jumelle aînée de l’enfant A, l’enfant B, avait également été attaquée par Letby au cours des trois jours suivants, mais avait survécu.

Le premier à avoir été prétendument empoisonné à l’insuline, Child F, a été attaqué en août 2015, quelques jours après sa naissance avec son jumeau.

L’enfant F a survécu, mais pas son frère, l’enfant E.

“C’étaient des empoisonnements”

L’accusation allègue que Child E a été assassiné par Letby la veille, encore une fois via une injection d’air dans la circulation sanguine.

Le deuxième bébé qui aurait été empoisonné à l’insuline, Child L, était également un jumeau qui a survécu.

Il a été attaqué en avril 2016, à nouveau quelques jours seulement après sa naissance, a-t-on dit.

Son frère, Child M, aurait également reçu une injection d’air et lui aussi aurait survécu.

M. Johnson a déclaré à propos des bébés qui auraient été empoisonnés par l’insuline : « Les deux garçons ont survécu grâce à la compétence du personnel médical.

“Les médecins ont réalisé à l’époque que leur glycémie avait chuté et que l’hypoglycémie pouvait avoir des causes naturelles.

“Ce que le personnel médical n’a pas réalisé, c’est que la raison était le résultat d’un empoisonnement à l’insuline par quelqu’un. Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’empoisonnements.

“L’accusation dit que l’une des raisons pour lesquelles la cause de leurs problèmes n’a pas été identifiée et à l’époque a été attribuée à un phénomène naturel était qu’il n’était tout simplement pas venu à l’esprit du personnel médical que quelqu’un dans l’unité néonatale aurait injecté eux avec de l’insuline.

“Personne ne pensait qu’il y avait quelqu’un qui essayait de tuer des bébés dans l’unité néonatale.”

Il a poursuivi: «Lucy Letby était de service lorsque les deux ont été empoisonnés et nous alléguons qu’elle était l’empoisonneuse. Il y a un nombre très restreint de personnes qui auraient pu être l’empoisonneur, parce que l’accès à une unité néonatale est très restreint.

“L’accusation a déclaré que la seule conclusion raisonnable à tirer était que quelqu’un avait délibérément empoisonné ces bébés avec de l’insuline.

“Ce n’étaient pas des accidents et, si nous avons raison, cela vous aidera à évaluer les effondrements et les décès d’autres enfants parce que quelqu’un les sabotait ou s’il s’agissait simplement de coïncidences tragiques.”

Il a dit qu’il y avait des preuves que Letby avait montré un “intérêt inhabituel” pour les familles des enfants qu’elle aurait attaqués.

Le juge M. le juge Goss a dit plus tôt au jury de huit hommes et quatre femmes de mettre leurs émotions “de côté” lors de l’audition de preuves susceptibles de provoquer “l’horreur”.

Les familles des victimes présumées étaient au tribunal, tout comme les parents de Letby, John, 76 ans, et Susan, 62 ans.

Letby, de Hereford, nie 22 accusations de meurtre et de tentative de meurtre.

Le procès, prévu pour durer six mois, se poursuit.

Les accusations de meurtre s’étendent sur 1 an dans le service Lucy Letby, infirmière pour enfants, a commencé à travailler à l’hôpital Countess of Chester en 2012. Le taux de mortalité dans l’unité néonatale a augmenté de juin 2015 à juin 2016. Elle nie les accusations suivantes : Juin 2015 : Letby a assassiné l’enfant A Juin 2015 : Tentative d’assassinat de l’enfant B Juin 2015 : Elle a assassiné l’enfant C Juin 2015 : Letby a assassiné l’enfant D Août 2015 : Elle a assassiné l’enfant E Août 2015 : Tentative d’assassinat de l’enfant F Septembre 2015 : Tentative d’assassinat de l’enfant G Septembre 2015 : Quelques jours plus tard, a de nouveau tenté d’assassiner l’enfant G Septembre 2015 : Le même jour, a de nouveau tenté d’assassiner l’enfant G Septembre 2015 : Tentative d’assassinat de l’enfant H Septembre 2015 : Le lendemain, j’ai de nouveau tenté d’assassiner Child H Octobre 2015 : Enfant assassiné I Novembre 2015 : Tentative d’assassinat de l’enfant J Février 2016 : Tentative d’assassinat de l’enfant K Avril 2016 :Tentative d’assassinat de l’enfant L Avril 2016 :Le même jour, a tenté d’assassiner l’enfant M Juin 2016 :Tentative d’assassinat de l’enfant N Juin 2016 :Quelques jours plus tard, a de nouveau tenté d’assassiner Child N Juin 2016 :Le même jour, a tenté d’assassiner l’enfant L Juin 2016 :Letby a assassiné l’enfant O Juin 2016 :Elle a assassiné l’enfant P Juin 2016 :Tentative d’assassinat de Child Q Juillet 2018 :Arrêté pour la première fois

Letby aurait empoisonné deux bébés avec de l’insuline Crédit : PA

Letby a été arrêté après une enquête de trois ans sur les décès à l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester Crédit : collecter

L’infirmière est accusée d’avoir fait une tuerie d’un an Crédit : Entreprise