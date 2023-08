Lucy Letby, infirmière de « sang-froid », reconnue coupable du meurtre de 7 bébés dans l’unité néonatale de l’hôpital

MANCHESTER, Angleterre – L’infirmière qui a mené « une campagne de violence » et qui aimait « jouer à Dieu » a été reconnue coupable du meurtre de sept bébés dans un hôpital, faisant d’elle la tueuse en série d’enfants la plus prolifique du Royaume-Uni.

Lucy Letby, 33 ans, a également été reconnue coupable d’avoir tenté de tuer six autres bébés à l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester au cours d’une tuerie d’un an entre juin 2015 et juin 2016.

Le procès a partagé des détails choquants sur la façon dont 17 bébés au total – tous sauf un prématurés – auraient été assassinés ou blessés par Letby, décrit par l’accusation comme un tueur « sournois », « calculateur » et « de sang-froid ».

Elle a attaqué les nourrissons en injectant de l’insuline, du lait ou de l’air dans leur corps minuscule, provoquant leur effondrement soudain. Elle a été accusée d’avoir agressé physiquement un bébé et d’avoir causé une blessure au foie semblable à un accident de la route.

Letby a tenté quatre fois de tuer une petite fille, a attaqué trois paires de jumeaux, a assassiné deux fois un jumeau et a assassiné deux triplés à moins de 24 heures d’intervalle.

UN BÉBÉ ATTAQUÉ PAR LUCY LETBY, « UNE INFIRMIÈRE TUANTE », RÉCUPÉRÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ TRANSFÉRÉ À UN NOUVEL HÔPITAL

Elle a nié les 22 chefs d’accusation retenus contre elle – sept chefs de meurtre et 15 chefs de tentative de meurtre – mais a été condamnée pour 13 chefs d’accusation après que le jury eut délibéré pendant plus de 99 heures.

Letby a été déclaré non coupable de deux accusations de tentative de meurtre et le jury était indécis sur d’autres accusations de tentative de meurtre concernant quatre bébés.

Les verdicts ont été rendus en trois étapes sur une série de jours, faisant fondre Letby en larmes. Elle a refusé de comparaître dans le box des accusés pour les verdicts finaux.

Les procureurs ont déclaré au jury que Letby était une « présence constante et malveillante » à l’unité néonatale de l’hôpital lorsque le procès s’est ouvert à Chester Crown Court en octobre.

Ils ont affirmé qu’elle était le « dénominateur commun » et que la mort du bébé a coïncidé avec ses quarts de travail.

Les bébés qui n’avaient pas été instables « se sont soudainement gravement détériorés » tandis que d’autres qui avaient été malades et se sont rétablis, se sont soudainement détériorés « sans raison apparente ».

LES MÉDECINS « NE PEUVENT PAS PENSER À UNE CAUSE NATURELLE » POUR LE VOMISSEMENT PAR PROJECTILE D’UN BÉBÉ SURALIMENTÉ PAR L’INFIRMIÈRE LUCY LETBY

Letby a été diversement accusée d’avoir « eu un frisson » en tuant des bébés, « jouant à Dieu » et tuant un bébé parce qu’elle voulait attirer l’attention d’un médecin pour qui elle avait le béguin.

Les procureurs l’ont décrite comme une « opportuniste » qui avait ciblé des enfants malades alors qu’elle était seule avec eux et avait utilisé leurs vulnérabilités pour « camoufler » ses attaques, qui avaient des « schémas » ou des similitudes.

Ils ont affirmé qu’elle avait été prise en flagrant délit à deux reprises, une fois par une mère dont le bébé avait été assassiné et une autre fois par un médecin alors qu’elle tentait d’assassiner une petite fille.

Cependant, Letby a pu s’en tirer avec ses crimes pendant si longtemps, a déclaré le jury, parce que ses collègues ne pouvaient tout simplement pas imaginer qu’il y avait un meurtrier dans l’unité.

Elle a finalement été démis de ses fonctions de première ligne en juillet 2016 lorsque les médecins ont fait part de leurs inquiétudes quant à son implication dans la mort de bébés et l’ont arrêtée pour la première fois deux ans plus tard en 2018.

Un post-it « confessionnel », trouvé par la police chez elle, disait : « Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon pour m’occuper d’eux. »

Elle a ajouté : « Je suis une horrible personne maléfique » et : « JE SUIS MAL, J’AI FAIT CELA. »

Letby a effectué des recherches sur les réseaux sociaux des parents de bébés et a été accusé d’être « un tueur qui regardait vos victimes ».

Cependant, elle a nié avoir fait du mal à des bébés et a déclaré au jury : « Je n’ai jamais fait de mon mieux que pour m’occuper d’eux. »

Elle a affirmé que les bébés étaient victimes de soins médiocres et a accusé un « gang de quatre » consultants de complot visant à dissimuler les manquements de l’unité néonatale.

Et un système qui voulait répartir le blâme, prétendait-on, elle est devenue la « cible évidente ».

PROCÈS DE LUCY LETBY: LE PÈRE TÉMOIGNE QUE LA PETITE FILLE A ÉTÉ GAUCHE GRAVEMENT HANDICAPÉE APRÈS QUE L’INFIRMIÈRE A ESSAYÉ DE LA TUER

Pour des raisons juridiques, les bébés – qui ont été appelés Enfant A à Enfant Q dans les preuves – leurs parents et certains témoins n’ont pas pu être identifiés.

Dans des témoignages déchirants, certains parents ont décrit avoir vu leurs bébés s’effondrer.

Une mère, selon l’accusation, avait sans le savoir interrompu Letby alors qu’elle était en train de tuer l’un de ses fils jumeaux nouveau-nés – Child E – en lui injectant de l’air le 4 août 2015.

La femme s’est souvenue des cris « horribles » et du sang autour de sa bouche et « se sentir effrayée » parce qu’elle savait que quelque chose n’allait « très mal ».

Letby a dit à la mère paniquée que le saignement avait été causé par une sonde d’alimentation frottant la gorge de son bébé et « s’est débarrassée » d’elle en disant : « Faites-moi confiance, je suis infirmière ».

Cependant, l’enfant E a subi une perte de sang importante et, lorsque la mère est revenue plus tard à l’unité néonatale, elle a trouvé des médecins essayant désespérément de réanimer son fils, en vain.

Letby a tenté de tuer le frère du garçon – Child F – le lendemain en injectant de l’insuline dans un sac de nutrition, mais il a survécu.

Elle a ensuite montré un « intérêt inhabituel » pour la famille des jumeaux, a appris le jury, avec de nombreuses recherches sur les réseaux sociaux après la mort de Child E, y compris le jour de Noël.

L’INFIRMIÈRE LUCY LETBY A ÉCRIT UNE CARTE DE SYMPATHIE AUX PARENTS DE LA PETITE FILLE QU’ELLE EST ACCUSÉE DE MEURTRE

Le jury a appris comment un Letby « souriant » avait parlé à la mère de l’enfant I après l’avoir assassinée lors de la quatrième tentative en injectant de l’air dans son tube d’alimentation et sa circulation sanguine le 23 octobre 2015.

La mère avait vu des médecins essayer de réanimer son bébé, et après sa mort, Letby lui a demandé si elle voulait baigner le corps de sa fille et lui a proposé de prendre des photos pour qu’elle les garde.

Letby a également envoyé plus tard une carte de condoléances aux parents en deuil de la jeune fille quelques heures avant ses funérailles, qui contenait le message : « Votre bien-aimé restera dans les mémoires avec de nombreux sourires ».

L’accusation a affirmé qu’un Letby « complètement incontrôlable » s’était livré à une « série de meurtres » en juin 2016 après son retour de vacances à Ibiza, en Espagne.

Elle a assassiné deux triplés, Child O et Child P, et aurait tenté d’assassiner un autre petit garçon, Child Q, pendant trois jours consécutifs.

Letby s’était déjà « enfuie » avec tant de choses, a déclaré le procureur, cela lui a donné « la confiance mal placée » qu’elle pouvait faire ce qu’elle voulait.

Les procureurs ont affirmé que lorsque Letby a parlé à un collègue de Child P et a demandé: « Il ne part pas en vie, n’est-ce pas? » c’était parce qu’elle savait ce qui allait arriver.

« Elle contrôlait les choses. Elle appréciait ce qui se passait et prédisait avec joie quelque chose dont elle savait qu’il allait se passer », ont déclaré les procureurs.

« Elle, en effet, jouait à Dieu. »

Les procureurs ont affirmé que sa « campagne de violence » n’avait pas été détectée pendant si longtemps parce que les collègues de Letby n’avaient pas envisagé la possibilité la plus lointaine qu’une infirmière tue des bébés, et ses méthodes laissaient peu de traces.

Ils ont dit qu’elle était « calculatrice et sournoise » et qu’elle avait « abusé » du personnel en les persuadant que ce qu’ils savaient être « totalement anormal » n’était « qu’une série de malchance ».

Témoignant, Letby a nié « avoir eu un frisson » du « chagrin et du désespoir » des parents dont elle a assassiné les enfants.

Lorsqu’on lui a demandé leur motif, elle a répondu que « je crois couvrir les manquements à l’hôpital ».

L’INFIRMIÈRE « SOURIANTE » LUCY LETBY ACCUSÉE D’AVOIR TUÉ UNE PETITE FILLE APRÈS QUATRE TENTATIVES

Pendant ce temps, ses avocats ont fait valoir que les bébés avaient reçu des soins « sous-optimaux » et qu’il était « injuste et inexact » de la blâmer.

La thèse de l’accusation, a-t-on affirmé, était « alimentée » par une présomption de culpabilité. Ils ont décrit Letby comme une infirmière travailleuse et dévouée qui « aimait » son travail et ont également souligné qu’elle avait travaillé dans l’unité pendant des années et soigné des centaines d’enfants avant les événements présumés.

Son comportement n’a pas changé, ont-ils soutenu, et la raison la plus probable pour laquelle les bébés se sont effondrés ou sont morts était leur santé ou leur état, les pressions du personnel, les échecs des soins et l’unité prenant trop de bébés avec des besoins élevés en soins.

Dans un communiqué, Pascale Jones, du Crown Prosecution Service du Royaume-Uni, a déclaré: « Lucy Letby a cherché à tromper ses collègues et à faire passer le mal qu’elle a causé pour rien de plus qu’une aggravation de la vulnérabilité existante de chaque bébé.

« Dans ses mains, des substances inoffensives comme l’air, le lait, les liquides – ou des médicaments comme l’insuline – deviendraient mortelles. Elle a perverti son apprentissage et a transformé son art en arme pour infliger des blessures, du chagrin et la mort. »

La déclaration notait: « À maintes reprises, elle a fait du mal à des bébés, dans un environnement qui aurait dû être sûr pour eux et leurs familles. »

Il a poursuivi: « Ses attaques ont été une trahison complète de la confiance placée en elle. Mes pensées vont aux familles des victimes qui ne connaîtront peut-être jamais la fin, mais qui ont maintenant des réponses aux questions qui les ont troublées pendant des années. »

Le gouvernement britannique a ordonné une enquête indépendante sur l’affaire. Il enquêtera sur les circonstances des crimes pour s’assurer que « des leçons vitales sont tirées ».

Le secrétaire britannique à la Santé, Steve Barclay, a déclaré : « Je voudrais adresser mes plus sincères condoléances à tous les parents et familles touchés par cette horrible affaire », concluant : « Cette enquête visera à garantir que les parents et les familles touchés obtiennent les réponses dont ils ont besoin.