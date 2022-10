Lucy Letby, infirmière accusée d’avoir tué 7 bébés, devant un tribunal britannique

LONDRES, ROYAUME-UNI –

Une infirmière néonatale d’un hôpital accusée d’avoir tué sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer 10 autres a délibérément empoisonné deux nourrissons avec de l’insuline, a déclaré lundi un procureur britannique.

Lucy Letby, 32 ans, a été accusée de meurtre dans la mort de cinq bébés garçons et deux filles, et de tentative de meurtre de cinq garçons et cinq filles, alors qu’elle travaillait à l’hôpital Countess of Chester dans le nord-ouest de l’Angleterre entre 2015 et 2016. Letby avait précédemment plaidé non coupable des accusations.

Ouvrant son procès à Manchester Crown Court, le procureur Nick Johnson a déclaré qu’à partir de 2015, l’hôpital avait vu une augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient ou souffraient de “graves effondrements catastrophiques”.

“Les bébés qui n’étaient pas du tout instables se sont soudainement détériorés. Parfois, les bébés qui avaient été malades, mais qui se remettaient ensuite se sont soudainement détériorés sans raison apparente”, a-t-il déclaré au jury.

Il a déclaré que lorsque les médecins n’ont pas pu trouver de cause, la police a été appelée et a mené un examen suggérant que quelqu’un de l’unité néonatale avait empoisonné deux bébés garçons avec de l’insuline deux jours après leur naissance.

Johnson a déclaré que Letby était de service lorsque les deux ont été empoisonnés. Il a ajouté que les procureurs pensaient que les effondrements et les décès des 17 bébés étaient l’œuvre de Letby, qu’il a décrit comme une “présence malveillante constante” à l’unité néonatale de l’hôpital lorsque les enfants se sont effondrés ou sont morts.

Les membres de la famille de certaines des victimes présumées de Letby étaient assis dans la salle d’audience, tandis que les parents de Letby étaient également présents.

Le procès devrait durer des semaines, voire des mois.

La police a ouvert une enquête sur la mort d’un certain nombre de bébés à l’hôpital en mai 2017. Letby a été arrêtée trois fois en lien avec les décès avant d’être inculpée en novembre 2020.