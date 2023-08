Lucy Letby flics pour savoir si elle a fait du mal à PLUS de bébés alors qu’elle travaillait comme élève infirmière

Les détectives qui ont traduit la tueuse Lucy Letby en justice ont lancé une deuxième enquête pour savoir si elle avait fait du mal à d’autres bébés alors qu’elle travaillait comme étudiante infirmière dans deux hôpitaux.

Jusqu’à présent, les agents n’ont examiné que ses meurtres entre juin 2015 et juin 2016 à l’hôpital The Countess of Chester, dans le Cheshire.

La police enquête si Lucy Letby a fait du mal à des bébés dans deux hôpitaux différents alors qu’elle était étudiante Crédit: News Group Newspapers Ltd

Alors que Letby fait face à la vie derrière les barreaux, ils poursuivent leur enquête – qui remonte à 2012 lorsqu’elle a commencé à la comtesse.

Mais ils enquêtent également sur le Liverpool Women’s Hospital où elle a effectué des stages en 2012 et 2015.

À cette époque, environ 4 000 bébés seraient passés par les maternités des hôpitaux.

La police est convaincue que la femme de 33 ans n’a tué aucun autre enfant, mais pense qu’elle a peut-être blessé ou tenté de blesser l’un d’entre eux.

Les agents examinent des milliers de dossiers médicaux et certains parents ont déjà fait part de leurs soupçons ou ont été contactés par la police.

D’autres se sont déjà vus attribuer des agents de liaison spécialisés avec les familles. Le surintendant-détective Paul Hughes, de la police du Cheshire, a déclaré: «Il y a beaucoup d’années à traverser, une quantité massive de dossiers médicaux, il serait donc injuste de spéculer.

« Nous nous engageons à mener une enquête approfondie sur l’ensemble de l’empreinte.

« Nous nous engageons à enquêter sur toutes les fois où Lucy Letby a été employée comme infirmière et a eu accès à des unités néonatales. »

Il est probable que des officiers supérieurs rendront visite à Letby pour voir si elle admettra d’autres crimes.

Det Chief Insp Nicola Evans a déclaré: «Nous avons mis en place notre propre équipe d’accueil afin que si quelqu’un a des inquiétudes au sujet de son propre enfant, où que se trouve cet hôpital, s’il contacte la police du Cheshire, il sera transmis.

« Ils parleront à un enquêteur de cette enquête, et j’espère que cela signifie qu’ils recevront des réponses assez rapidement. »

L’enquête de six ans a déjà coûté des millions, mais la force a déclaré que l’argent ne serait pas un obstacle à la découverte de tous les crimes de Letby.

Letby a été reconnu coupable du meurtre de sept bébés et de la tentative de meurtre de six autres Crédit : La Méga Agence