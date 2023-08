Lucy Letby enquête pour trouver un juge de haut niveau pour gagner la confiance des familles – alors que Rishi Sunak s’attend à renforcer l’enquête

LES MINISTRES sont à la recherche d’un juge de haut niveau pour diriger l’enquête Lucy Letby afin de gagner la pleine confiance des familles des victimes.

Rishi Sunak est sur le point de renforcer l’enquête afin que les témoins puissent être obligés de témoigner sous serment sur l’infirmière meurtrière de 33 ans.

L’enquête sur Lucy Letby sera renforcée pour devenir une enquête statutaire complète. Crédit : Chester Standard Crédit : SWNS

Cette décision la placerait sur le même pied que l’enquête Covid et les enquêtes sur le scandale du sang infecté.

Les ministres sont désormais à la recherche d’un juge de haut niveau pour mener l’enquête sur l’infirmière.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a chargé les équipes du ministère de la Justice et du procureur général de dresser une liste restreinte de juristes experts.

Les initiés du gouvernement espèrent que l’annonce sur un juge ou un haut KC pourrait être faite dès la semaine prochaine.

La pression s’était accrue pour lui donner les pouvoirs nécessaires pour exiger que quiconque lui remette des preuves.

Députés, médecins et familles s’y sont associés pour obtenir le pouvoir d’obliger tout le monde à y participer.

Les critiques ont prévenu que les familles endeuillées perdraient confiance dans l’enquête telle qu’elle est.

On craint que l’enquête indépendante actuelle n’ait vu des personnalités du NHS impliquées dans l’affaire se retirer et refuser de participer, provoquant encore plus de chagrin pour les familles des victimes du maléfique Letby.

L’infirmière de 33 ans a été reconnue coupable du meurtre de sept nourrissons et de la tentative de meurtre de six autres à l’hôpital Countess of Chester et a été condamnée à passer toute sa vie derrière les barreaux.

Hier, le secrétaire à la Santé a insisté sur le fait qu’il souhaitait que les familles aient « pleinement confiance » dans l’enquête.

Elle a refusé de faire face aux familles de ses victimes car elle a été condamnée plus tôt cette semaine par la Manchester Crown Court.

Des déclarations percutantes ont été lues par des personnes qui ont vu leur vie déchirée par son règne de terreur.

Après un procès de 10 mois, il n’existe toujours aucune raison pour laquelle elle a tué les sept bébés et tenté de faire du mal à plusieurs autres.

Cette tuerie qui dure depuis un an signifie que les médecins examineront 4 000 autres cas de bébés dont elle s’est occupée tout au long de sa carrière pour voir si d’autres ont été blessés par elle.