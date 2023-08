Lucy Letby : d’infirmière à meurtrière d’enfants

Le procès de l’infirmière Lucy Letby, qui a été reconnue vendredi coupable du meurtre de sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer six autres, a été l’un des plus longs de l’histoire criminelle britannique.

Voici quelques-uns des points clés.

Lucy Letby

Originaire de Hereford dans l’ouest de l’Angleterre, Letby a étudié les sciences infirmières à l’Université de Chester. « J’ai toujours voulu travailler avec des enfants », a-t-elle déclaré à Manchester Crown Court lors de son procès.

Letby a obtenu son diplôme en 2011 et a commencé à temps plein à l’hôpital Countess of Chester l’année suivante, rejoignant l’unité néonatale. En 2015, elle s’est qualifiée pour travailler sur les bébés en soins intensifs, ce qui lui aurait permis de travailler avec les bébés les plus malades de l’unité.

Elle avait une vie sociale active, suivait des cours de salsa, voyageait et allait au gymnase, a appris le tribunal.

Victimes

Letby a été accusée d’avoir blessé 17 bébés, dont certains n’avaient que quelques jours, entre juin 2015 et juin 2016. Dans la majorité des cas, on pense qu’elle leur a injecté de l’air, mais les procureurs l’ont également accusée d’avoir introduit de l’insuline ou trop de lait.

Le jury l’a déclarée coupable du meurtre de sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer six autres le 22e jour des délibérations. Elle a été déclarée non coupable de deux chefs de tentative de meurtre et le jury n’a pas pu se prononcer sur six accusations de tentative de meurtre.

Parmi ses victimes figuraient un frère et une sœur jumeaux et deux triplés. Les noms des bébés n’ont pas été autorisés à être déclarés et sont plutôt appelés bébé A à Q.

Letby aurait à plusieurs reprises effectué des recherches sur Facebook pour retrouver les parents des bébés qu’elle aurait agressés. Elle a dit qu’elle admirait les gens quand elle pensait à eux.

Soupçon

L’unité néonatale a vu une augmentation « significative » du nombre de bébés mourant et souffrant de graves effondrements au cours de la période en question, a déclaré le procureur Nick Johnson lors du procès.

Une recherche de la cause a révélé « un dénominateur commun » et c’était Letby, a-t-il ajouté. À la suite du décès de deux triplés en juin 2016, Letby a été retiré de l’unité néonatale et affecté à des tâches de bureau.

« Cela a changé ma vie, à ce moment-là, j’ai été éloigné du système de soutien que j’avais dans l’unité, j’ai été placé dans un rôle que je n’aimais pas et j’ai dû prétendre que c’était volontaire », a déclaré Letby au tribunal.

Letby a déclaré que c’était « dévastateur » lorsqu’elle a reçu une lettre du Royal College of Nursing qui la blâmait pour la mort des bébés. Elle a dit au tribunal qu’on lui avait prescrit des antidépresseurs, qu’elle prend toujours, et a admis avoir pensé à se faire du mal.

Arrestations et perquisitions

Letby a été arrêtée et libérée à deux reprises, sa première arrestation en juillet 2018. Lors de sa troisième arrestation en 2020, elle a été officiellement inculpée et placée en garde à vue.

Parmi les objets trouvés lors d’une perquisition au domicile de Letby se trouvait un Post-it sur lequel elle écrivait : « Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bien pour m’occuper d’eux ». « Je suis diabolique, j’ai fait ça », a-t-elle écrit en majuscules.

Letby a affirmé que la note avait été écrite à peu près au moment où elle avait été retirée de l’unité néonatale, lui donnant l’impression qu’elle « avait fait quelque chose de mal ».

L’accusation a déclaré que la police avait également trouvé une « grande quantité » de documents hospitaliers concernant plusieurs des enfants qu’elle est accusée d’avoir blessés.

Défense de Letby

Représentant Letby, l’avocat Ben Myers a déclaré qu’il était important que « cette femme ne soit pas blâmée », alors qu’il peut y en avoir d’autres qui ont commis des erreurs ou des systèmes qui ont échoué.

Il a décrit Letby comme une « infirmière dévouée », qui « se souciait profondément » des bébés et de leurs familles.

M. Myers a également déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve directe » que Letby ait commis les crimes et a souligné l’état des bébés à la naissance, affirmant qu’ils étaient « cliniquement fragiles ». Il a également déclaré que l’unité avait des problèmes de personnel à l’époque.

Letby a nié à plusieurs reprises avoir blessé ou voulu blesser les bébés, affirmant que « c’est complètement contre ce qu’est être une infirmière ». Elle avait suggéré qu’un « gang » de quatre consultants hospitaliers avait conspiré pour rejeter la faute sur elle « pour couvrir les manquements à l’hôpital ».

