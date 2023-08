Lucy Letby condamnée à la prison à vie pour le meurtre de 7 bébés

LONDRES – Une infirmière néonatale décrite comme le tueur en série d’enfants le plus prolifique de l’histoire moderne de la Grande-Bretagne a été condamnée lundi à une peine de prison à vie pour avoir tué sept nouveau-nés et tenté d’en tuer six autres.

La condamnation de Lucy Letby à Manchester Crown Court marque la fin d’un effort de plusieurs années pour découvrir la cause d’une série inexpliquée de décès et d’effondrements de nourrissons à l’hôpital Countess of Chester, à Chester, en Angleterre, entre 2015 et 2016.

Vendredi, un jury de 11 personnes a déclaré Letby, qui travaillait à l’hôpital pendant cette période, coupable du meurtre de sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer six autres.

Au cours du long procès, les procureurs ont fourni une montagne de preuves médicales de l’unité néonatale, en plus de notes manuscrites et de recherches sur Facebook par Letby.

« Il y avait de la préméditation, du calcul et de la ruse dans vos actions », a déclaré le juge. « Vous avez ciblé des jumeaux et des triplés. Certains étaient en bonne santé, d’autres avaient des conditions dont vous étiez au courant. Ils se sont tous battus pour survivre.

Il a poursuivi: «La colère et la haine que j’ai envers elle ne disparaîtront jamais. Cela m’a détruit en tant qu’homme et en tant que père. J’ai raté plus de six ans de la vie de nos enfants à cause de ses actions. Même après la fin du procès, il continuera de nous hanter et aura toujours un impact sur nos vies. »