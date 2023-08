Lucy Letby: Comment l’infirmière de pole dance est devenue le tueur de bébé le plus diabolique du Royaume-Uni alors qu’un ami trompé dit: « Je ne le croirai jamais »

C’est ainsi que Lucy Letby est passée d’une infirmière de pole dance à la tueuse de bébés la plus diabolique du Royaume-Uni alors que son copain trompé dit « Je ne le croirai jamais ».

Le malade et tordu de 33 ans a été reconnu coupable hier du meurtre de sept bébés.

Pendant le règne de terreur d’un an de Letby à l’hôpital Countess of Chester, elle a également tenté de tuer six autres nouveau-nés.

Désormais le tueur d’enfants le plus prolifique de Grande-Bretagne, le gouvernement a annoncé une enquête indépendante, qui verra les flics enquêter sur au moins 4 000 bébés dont Letby s’est occupé.

Malgré sa condamnation à l’issue d’un procès de neuf mois et de 22 jours de délibération du jury, l’un des copains de l’école de Letby refuse d’accepter qu’elle a fait quoi que ce soit de mal.

La femme trompée, nommée Dawn, a déclaré à BBC Panorama « Je ne croirai jamais qu’elle est coupable » alors qu’elle se tient aux côtés du mal Letby.

Dans l’interview, Dawn a déclaré que le groupe d’amis de l’école secondaire Aylestone, à Hereford, soutenait l’infirmière.

Elle a dit: « Nous savons qu’elle n’aurait pas pu faire quoi que ce soit dont elle est accusée

« A moins que Lucy ne se retourne et dise « je suis coupable », je ne croirai jamais qu’elle est coupable. »

Cela survient après que la police a trouvé des preuves accablantes dans la maison jumelée de 180 000 £ de Letby à Chester lorsqu’elle a été appelée pour enquêter en 2017.

L’infirmière avait griffonné des notes obsédantes dans des agendas et sur des post-it, dont un qui disait : « Je suis diabolique, j’ai fait ça ».

La note ajoutait : « Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bien pour m’occuper d’eux.

« Je suis une personne horrible.

« Je me hais. Il n’y a pas de mots. Je suis une personne horrible. Je paie chaque jour pour ça.

D’autres lisent : « Je panique, je n’aurai jamais d’enfants. Je ne mérite pas maman et papa. Le monde est mieux sans moi. J’ai fait ça, pourquoi moi.

Une note trouvée dans un sac poubelle noir dans son garage disait : « Personne ne saura jamais ce qui s’est passé et pourquoi. . . Je suis une erreur. »

Letby avait également écrit : « Je suis un problème pour ceux qui me connaissent. . . ce serait beaucoup mieux pour tout le monde si je m’en allais. Je veux juste être heureux. »

Il y en avait aussi qui portaient les messages « Tuez-moi » et « Aidez-moi » ainsi que les noms de certains des bébés qu’elle a assassinés.

Dans l’un, Letby a griffonné : « Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas vivre comme ça.

« Personne ne comprendra ou n’appréciera jamais ce que c’est. »

Au cours de sa tuerie, la célibataire Letby a avalé des boissons, a dansé à la perche et a même fait un voyage sur l’île espagnole d’Ibiza.

Et le jour où elle est retournée au travail après les vacances avec ses copains, elle a assassiné un triplé en lui injectant une dose mortelle d’air – lui infligeant un traumatisme au foie.

Elle est revenue à sa routine de commettre des crimes odieux instantanément et a même envoyé un message à un collègue disant qu’elle serait « probablement de retour dans [work] avec un bang lol ».

Letby a même été capturée en train de sourire sur une poule quelques heures seulement avant d’assassiner son premier bébé victime.

Des images effrayantes ont maintenant été publiées du moment où le meurtrier a été arrêté à son domicile en juillet 2018.

On peut voir un officier frapper à sa porte d’entrée avant que Letby, portant un pull bleu, réponde à la porte, l’air abasourdi.

Le tribunal a appris comment Letby avait une fixation sur un collègue masculin qui l’a conduite sur la sinistre voie de la « recherche d’attention ».

Une note trouvée dans ses affaires disait : « Je t’aimais. Je voulais que tu restes à mes côtés mais tu ne l’as pas fait.

C’est ce médecin marié devenu sa « meilleure amie » alors qu’elle assassinait des bébés qui provoqua le seul signe d’émotion chez l’infirmière calculatrice.

Le médecin s’est effondré au tribunal alors que son « ma chérie » témoignait contre elle et tentait de quitter le quai.

Dans des textes échangés entre les deux, il lui a dit qu’elle était « l’une des rares infirmières à qui je confierais mes propres enfants ».

Le bilan écœurant du monstre fait d’elle l’infirmière tueuse la plus prolifique du Royaume-Uni et l’une des pires tueuses en série de Grande-Bretagne.

Les familles de certaines de ses victimes se sont réconfortées devant le tribunal lors de la lecture du verdict.

Letby avait nié 22 infractions au total et était accusé d’avoir tué sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer dix autres.

Elle avait pleuré lorsque la première série de verdicts avait été rendue, mais avait refusé d’entrer dans le tribunal car l’affaire avait été close vendredi.

Sa mère Susan a également pleuré « cela ne peut pas être vrai » car il a été révélé que sa fille avait été reconnue coupable d’avoir tué des bébés.

Les jurés n’ont pas réussi à se prononcer sur les six autres chefs de tentative de meurtre contre quatre bébés, provoquant la sortie de certaines familles.

Elle a été blanchie de deux chefs de tentative de meurtre contre deux bébés.

Le procureur a maintenant demandé 28 jours pour déterminer s’il y aura un nouveau procès.

S’exprimant après l’affaire, les familles des victimes de Letby ont déclaré que sa condamnation n’enlevait pas « l’extrême douleur, la colère et la détresse » qu’elles avaient subies.

Ils ont ajouté: « Les mots ne peuvent pas expliquer efficacement ce que nous ressentons en ce moment. Nous sommes tout simplement stupéfaits.

« Perdre un bébé est une expérience déchirante qu’aucun parent ne devrait jamais vivre, mais perdre un bébé ou avoir un bébé blessé dans ces circonstances particulières est inimaginable. Au cours des sept à huit dernières années, nous avons dû traverser un voyage long, tortueux et émouvant.

« De perdre nos précieux nouveau-nés et de pleurer leur perte, de voir nos enfants qui ont survécu, dont certains souffrent encore aujourd’hui, d’apprendre des années plus tard que leur mort ou leur effondrement pourrait être suspect, rien ne peut vous préparer à cette nouvelle. »

Les effondrements et les décès des enfants n’étaient pas des « tragédies naturelles » mais plutôt le travail horrible de « l’empoisonneur » Letby.

Au cours d’un procès gigantesque, les jurés ont appris que certains des nouveau-nés avaient été ciblés à plusieurs reprises par l’infirmière – dont un bébé que Letby aurait tué après trois précédentes tentatives infructueuses.

Son règne de terreur a finalement été découvert après que le personnel s’est méfié de «l’augmentation significative» du nombre de bébés mourant ou souffrant d’effondrements «catastrophiques».

Letby s’est avéré être le « dénominateur commun » parmi les morts et les effondrements.

Entre 2015 et 2016, deux bébés de l’unité néonatale ont été intoxiqués « délibérément » à l’insuline, ce qui n’était « pas un accident ».

Certains des autres bébés ont été tués ou blessés lorsque de l’air ou du lait a été injecté dans leur circulation sanguine ou via un tube dans leur estomac.

Dans certains cas, Letby aurait fait jusqu’à trois tentatives avant de réussir à tuer certaines de ses victimes.

Une mère a dit au jury : « J’entendais mon fils pleurer, et ça ne ressemblait à rien de ce que j’avais entendu auparavant.

« C’était plus un cri qu’un cri – un son qui ne devrait pas provenir d’un tout petit bébé. C’était horrible.

L’infirmière, qui avait une formation spéciale pour s’occuper des bébés des soins intensifs, a montré un «intérêt inhabituel» pour rechercher les familles de ses victimes sur les réseaux sociaux.

Elle a également envoyé une carte de condoléances à la mère d’un bébé qu’elle aurait assassiné lors de la quatrième tentative alors qu’elle tentait d’établir des relations tordues avec les parents de ses victimes.

Elle a également photographié une carte de remerciement des parents de deux de ses victimes présumées comme « quelque chose à retenir ».

Elle a dit que c’était un « comportement normal » pour elle de rechercher les parents de bébés qu’elle avait traités plus d’une fois sur Facebook.

Loin de la «couverture de confiance» sous laquelle elle se cachait se trouvait un tueur au cœur froid qui n’a montré «aucune émotion» envers les bébés tragiques.

Une ordonnance du tribunal interdit d’identifier les enfants survivants et décédés et interdit d’identifier les parents ou les témoins liés aux bébés.

Letby sera condamné lundi.

