Lucy Letby blâme ses collègues de l’hôpital pour la mort d’un de ses bébés « victimes »

Une infirmière accusée de MURDER a déclaré aux jurés que des erreurs commises par des collègues de l’hôpital avaient entraîné la mort de l’une de ses victimes présumées.

Lucy Letby, 33 ans, a déclaré au tribunal de la Couronne de Manchester qu’un retard dans l’administration d’antibiotiques à la mère de la fille nouveau-née après la rupture précoce des eaux « pourrait avoir un impact ».

Lucy Letby est jugée pour le meurtre de sept bébés et la tentative de meurtre de 10

Un croquis de Letby à Manchester Crown Court plus tôt cette semaine Crédit : PA

Letby aurait administré de l’air au nourrisson via une ligne intraveineuse alors qu’elle travaillait de nuit à l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester.

L’enfant D, un bébé né à terme, est décédé aux premières heures du 22 juin 2015, deux jours après sa naissance.

L’accusation a déclaré qu’elle était stable et progressait bien lorsque Letby a pris ses fonctions pour s’occuper de deux autres bébés dans la même crèche.

Donnant son septième jour de témoignage vendredi, Letby a déclaré au tribunal que ce n’était pas son cas que les niveaux de dotation avaient contribué à la mort de Child D.

Le procureur Nick Johnson KC a déclaré: « Est-ce votre cas que la compétence médicale a contribué? »

Letby a déclaré: « Oui. Je pense qu’elle n’a pas reçu de traitement approprié au début de sa vie. »

M. Johnson a déclaré: « Le retard avec les antibiotiques? »

Letby a déclaré: « Oui. Cela a peut-être eu un impact. »

Le jury de huit femmes et quatre hommes a déjà entendu de l’infirmière désignée de l’enfant D qu’elle était en pause lorsque l’enfant s’est effondré pour la première fois dans la crèche.

M. Johnson a déclaré: « Avez-vous profité de l’occasion parce qu’elle était absente pour saboter (Enfant D)? »

Letby a dit: « Non. »

Deux autres détériorations ont suivi car les médecins n’ont pas pu réanimer l’enfant D.

M. Johnson a déclaré: « (L’enfant D) est mort parce que vous lui avez injecté de l’air? »

Letby a dit: « Non, je ne l’ai pas fait. »

Jeudi, Letby a déclaré au tribunal qu’un « gang de quatre » consultants de la comtesse de Chester l’avait accusée d’un certain nombre de décès de bébés pour dissimuler les défaillances de l’hôpital.

Elle a déclaré que les niveaux de dotation en personnel avaient contribué « en partie » au décès de sa première victime présumée, Child A, le 8 juin 2015.

Letby a déclaré que le garçon était sans liquides depuis un certain temps et qu’il y avait un problème avec l’insertion de sa ligne intraveineuse.

Elle a nié lui avoir injecté de l’air.

Letby est accusé d’avoir tenté d’assassiner la sœur jumelle du garçon, Child B, en utilisant la même méthode lors du prochain quart de nuit.

Elle a dit au tribunal qu’elle ne savait pas pourquoi l’enfant B s’était effondré.

Letby a déclaré qu’elle ne pouvait pas non plus expliquer les effondrements de Child C, un petit garçon, décédé aux premières heures du 14 juin.

Elle a de nouveau nié avoir saisi l’occasion de saboter l’enfant C lorsque son infirmière désignée a quitté la pièce.

Letby a déclaré que son collègue était « insuffisamment qualifié » pour s’occuper du nourrisson.

L’accusé, de Hereford, nie avoir assassiné sept bébés et tenté d’en assassiner 10 autres entre juin 2015 et juin 2016.