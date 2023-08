Lucy Letby «aura un prix sur sa tête» et vivra «en regardant par-dessus son épaule» en tant qu’infirmière tueuse «cible» des prisonniers

L’infirmière KILLER Lucy Letby deviendra une cible dans sa dure prison et passera le reste de sa vie à « regarder par-dessus son épaule ».

Le monstre, 33 ans, mourra en prison après s’être vu infliger un tarif à vie pour le meurtre de sept bébés et la tentative d’en tuer six autres.

On pense que Letby purgera sa peine au difficile HMP Low Newton dans le comté de Durham, qui abrite certains des criminels les plus meurtriers.

L’infirmière « à risque » sera d’abord tenue à l’écart des autres prisonniers en raison de la nature de ses crimes odieux, selon les experts de la prison.

Yvonne Jewkes, professeur de criminologie à l’Université de Bath, a déclaré au Daily Star : « Elle pourrait bien avoir une mise à prix sur sa tête.

« Au mieux, elle sera soumise à des conditions extrêmes intimidation et intimidation.

« Au pire, elle pourrait être en danger physique assez considérable. »

Letby passera probablement du temps à l’infirmerie de la prison pour évaluer son état physique et mental santéainsi que pour la séparer des autres retards.

Tania Bassett, de Napo – le syndicat et l’association professionnelle pour la probation et la famille tribunal personnel – a déclaré que c’était parce qu’elle était « en danger » par rapport aux autres prisonniers.

Quiconque est reconnu coupable de meurtre est également automatiquement placé sous surveillance anti-suicide, tout problème de santé mentale potentiel étant aggravé par le fait de passer autant de temps seul.

Mme Bassett a déclaré: « L’infanticide peut évoquer beaucoup d’émotions fortes et un grand nombre de ces femmes en prison seront séparées de leurs enfants.

« Être connue comme une tueuse de bébés la mettra en danger face à la majorité des femmes en détention, elle passera donc une grande partie de cette peine toute seule.

« Les agents pénitentiaires seront les seules personnes avec lesquelles elle aura des contacts. »

Le rédacteur en chef du site Web Prison Oracle, Mark Leech, a déclaré que Letby’s avenir en prison semble sombre alors qu’elle passe du temps en tant que prisonnière à « statut restreint ».

Elle sera gardée seule pendant au moins six mois et la plupart de ses communications avec le personnel pénitentiaire se feront par une trappe dans sa porte.

Mais Letby pourra toujours regarder la télévision, lire des journaux ou des livres et aura une heure d’exercice chaque jour.

Mark a déclaré: « Il y aura presque certainement des gens qui voudront se rapprocher d’elle – mais pour toutes les mauvaises raisons.

« Toute relation qu’elle construit ne va nulle part car tous les autres prisonniers là-bas seront libérés à un moment ou à un autre. Cela peut être difficile mentalement car cela aggrave le sentiment d’isolement.

« Elle doit accepter la gravité de ce qu’elle a fait, pourquoi elle l’a fait et la dévastation qu’elle a causée à la vie des autres. Mais elle a le reste de sa vie pour le faire. Elle n’ira nulle part. Elle mourra derrière les barreaux. »

Le tueur d’enfants le plus prolifique de Grande-Bretagne a assassiné sept bébés au cours d’un règne de terreur d’un an à l’hôpital Countess of Chester.

Elle a également tenté d’en tuer six autres alors qu’elle devenait une « présence malveillante constante » dans le service néonatal.

Hier, Letby est devenue la quatrième femme à recevoir un tarif à vie après Rose West, Joanna Dennehy et Myra Hindley, décédées en 2002.

Le monstre éhonté a refusé d’entrer en cour pour faire face à la justice dans ce que les familles de ses victimes ont décrit comme un « acte final de méchanceté d’un lâche ».

Lors de la condamnation, le juge Goss a déclaré qu’il y avait « une malveillance à la limite du sadisme dans vos actions » alors qu’il lui a dit: « Vous passerez le reste de votre vie derrière les barreaux ».

Il est entendu qu’elle pourrait purger une peine au HMP Low Newton, où les détenus ont inclus Rose West