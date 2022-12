Lucy Letby “a essayé de tuer un bébé quelques heures après avoir fait une bannière de célébration” avant de demander à une collègue “comment vont ses parents”

LUCY Letby a tenté de tuer un bébé quelques heures seulement après avoir aidé à fabriquer une banderole pour marquer l’âge de 100 jours de la jeune fille, a déclaré un tribunal.

L’infirmière, 32 ans, a ensuite envoyé un message à un collègue pour lui demander comment allaient les parents de l’enfant.

Lucy Letby, 32 ans, aurait assassiné sept bébés et tenté d’en tuer dix autres

Letby a été accusé d’avoir tué sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer dix autres.

Un bébé, appelé Child G, avait atteint le cap des 100 jours après sa naissance “très, très prématurément”, ne pesant que 535 grammes.

Les médecins de l’hôpital Arrowe Park de Wirral ont donné à la jeune fille 5% de chances de survie, mais elle s’est stabilisée et des mois plus tard, elle était suffisamment bien pour être transférée à l’hôpital de la comtesse de Chester.

Des semaines plus tard, le soir du 6 septembre 2015, le personnel infirmier de l’unité néonatale, y compris Letby, a installé une bannière de fête pour célébrer le 100e jour de vie du bébé.

Les parents de l’enfant se sont joints aux célébrations lorsqu’un gâteau a été apporté dans l’unité, a appris le Manchester Crown Court.

Plus tard, ils sont rentrés chez eux mais ont reçu un appel aux premières heures du lendemain matin pour leur dire que leur fille avait vomi.

Les médecins ont noté que le bébé avait vomi un projectile vers 2 heures du matin et que son abdomen était “violet et distendu”.

Son niveau d’oxygène a chuté et elle a cessé de respirer plusieurs fois au cours des heures suivantes avant de répondre à l’assistance respiratoire sur la ventilation.

Les procureurs disent que Letby a suralimenté l’enfant G avec du lait par une sonde nasogastrique ou a injecté de l’air dans la même sonde.

Dans l’après-midi du 7 septembre, elle a envoyé un message à un collègue de service, qui ne peut être identifié pour des raisons juridiques, pour lui demander si l’enfant G allait être transféré de la comtesse de Chester.

Le collègue a déclaré que la jeune fille “s’améliorait un peu maintenant”, mais a noté que sa jambe et son bras “étaient tous les deux devenus blancs”.

Letby a répondu: “Pas bien du tout, n’est-ce pas. Pauvres parents.”

Plus tard, elle a envoyé un message : “Comment vont les parents ?”

La collègue a déclaré: “Dévastée mais déterminée, elle s’en sortira” comme toujours “. Je pensais que si elle atteignait 100, ils seraient convaincus qu’elle irait bien.”

Letby a déclaré: “Affreux n’est-ce pas. Nous étions tous assis à un bureau au début de la bannière de fabrication de quarts.”

L’accusée a dit plus tard à son collègue : “Il faut qu’on sorte”.

Le collègue a répondu: “Trop malade pour bouger.”

Letby a dit: “Oh non. Une idée de ce qui l’a causé?”

Le collègue a dit: “Non. Cela semble juste être un collapsus circ (circulatoire), la poitrine semble dégagée.”

Letby a répondu: “Hmmm. Qu’est-ce qui peut causer cela? Est-ce qu’elle a été une femme enceinte extrême qui avait une dépendance inotrope et respiratoire à long terme et maintenant elle est plus âgée et en fait plus pour elle-même et il suffit d’un petit bug ou quelque chose pour la faire basculer comme pas de réserves et poumon chronique etc.”

Sa collègue infirmière a déclaré: “Nous allons avec une septicémie … et oui à aucune réserve, elle a l’air sombre.”

Le tribunal a appris que Letby avait brièvement visité l’unité plus tard dans la soirée.

Plus tard, elle a envoyé un message à sa collègue – qui avait terminé son quart de travail – en disant: “Elle a l’air horrible, n’est-ce pas.”

Son collègue a répondu: “Ouais. Aller à APH (Arrowe Park Hospital) … Donc pas mieux. Merde. J’ai un mauvais pressentiment. Au moins, ils connaissent APH.”

Letby a déclaré: “Pas belle mais oui moins aller là où elle est connue. Espérons juste qu’ils arrivent là-bas.”

Son collègue a dit: “Hmmmmm pas sûr qu’ils le feront.”

Letby a dit: “Aujourd’hui de tous les jours.”

Son collègue a répondu : « Ouaip pauvres parents.

Letby a dit: “Ouais, elle décline petit à petit.”

L’enfant G a été transférée à 3 heures du matin le 8 septembre à Arrowe Park, où elle a récupéré et a été ramenée à la comtesse de Chester plus d’une semaine plus tard, a déclaré le tribunal.

Les procureurs disent que Letby a fait deux autres tentatives pour assassiner Child G le 21 septembre.

Les jurés ont été informés que Child G souffrait désormais de paralysie cérébrale tétraplégique et nécessitait des soins 24 heures sur 24.

Letby, originaire de Hereford, nie avoir assassiné sept bébés et tenté de tuer dix autres entre juin 2015 et juin 2016.

Le procès se poursuit.