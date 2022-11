Lucy Letby a dit à plusieurs reprises de rester à l’écart des parents en deuil du bébé qu’elle aurait tué: témoin

L’infirmière néonatale tueuse présumée Lucy Letby s’est fait dire à plusieurs reprises qu’elle n’était pas autorisée à entrer dans une pièce où les parents pleuraient leur bébé qu’elle aurait assassiné.

Letby, 32 ans, est jugé au Royaume-Uni pour prétendument meurtrier sept bébés et tentant d’en assassiner 10 autres dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester entre 2015 et 2016.

Le procureur a déclaré qu’elle avait injecté de l’insuline ou du lait à certains nourrissons, tandis qu’elle avait injecté de l’air à d’autres. Elle aurait tenté de tuer un bébé à trois reprises.

Le jury a entendu le témoignage d’une infirmière en chef qui travaillait avec Letby à l’unité néonatale de l’hôpital au moment où les bébés sont morts, selon la BBC.

L’infirmière en chef, dont l’identité n’a pas été rendue publique par ordonnance du tribunal, était chef d’équipe la nuit où l’un des bébés, désigné “Enfant C”, s’est effondré et est finalement décédé.

Letby n’était pas l’infirmière désignée de l’enfant C la nuit où l’enfant est décédé, mais l’infirmière principale a déclaré qu’il avait fallu dire plus d’une fois à Letby d’arrêter d’entrer dans la pièce où les parents étaient en deuil après l’arrêt des tentatives de réanimation de leur enfant.

Letby a plutôt été invitée à laisser la famille à l’infirmière désignée du bébé décédé pour concentrer son attention sur un autre bébé qui n’allait pas bien, a déclaré le témoin au tribunal.

L’infirmière en chef a également déclaré lors du contre-interrogatoire que l’unité néonatale de l’hôpital faisait face à une demande accrue malgré des niveaux de personnel statiques, mais a soutenu que la qualité des soins fournis à l’enfant C n’en était pas diminuée.

Letby était une “présence constante et malveillante” dans l’unité néonatale de l’hôpital dans le nord-ouest de l’Angleterre a plaidé le procureur Nick Johnson devant un jury lors de l’ouverture du procès de Letby en septembre.

Johnson a déclaré aux jurés “qu’un empoisonneur était au travail” à l’hôpital, ce qui, selon lui, avait été marqué par une “augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient et du nombre d’effondrements catastrophiques graves” après janvier 2015, avant quoi il a déclaré ses taux de mortalité infantile étaient comparables à ceux d’autres hôpitaux très fréquentés.

Les enquêteurs ont découvert que Letby était le “dénominateur commun” et que les décès de nourrissons correspondaient à ses heures de travail changeantes.

