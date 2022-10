Lucy Letby a dit à maman ‘faites-moi confiance, je suis infirmière’ après avoir été ‘interrompue en train d’attaquer le bébé et l’a laissé saigner’

LUCY Letby a dit à la mère d’un bébé qui saignait “faites-moi confiance, je suis infirmière” après l’avoir interrompue en l’attaquant, a entendu un tribunal aujourd’hui.

L’homme de 32 ans aurait assassiné sept bébés et tenté d’en tuer dix autres alors qu’il travaillait dans le service néonatal de l’hôpital Countess of Chester.

Lucy Letby aurait assassiné sept bébés

“L’empoisonneur au travail” est accusé d’avoir injecté de l’insuline à deux bébés au cours d’une tuerie d’un an.

Letby aurait également assassiné ou blessé d’autres personnes en injectant de l’air ou du lait dans leur circulation sanguine ou via un tube dans leur estomac.

Les effondrements et les décès des 17 enfants dans l’affaire n’étaient pas des “tragédies naturelles”, a-t-on dit.

Le tribunal de la Couronne de Manchester a entendu aujourd’hui comment un garçon, connu sous le nom de Child E, aurait été assassiné par une injection d’air dans la circulation sanguine.

Les jurés ont appris que la mère du bébé lui avait rendu visite le 3 août 2015 dans l’unité néonatale où elle l’avait trouvé “en détresse” et saignant de la bouche.

Le procureur Nick Johnson KC a déclaré: “Nous disons qu’elle a interrompu Lucy Letby qui attaquait (Child E), bien qu’elle ne s’en soit pas rendu compte à l’époque.”

La mère a raconté comment Letby avait tenté de la rassurer en disant qu’un registraire examinerait l’état du jeune et qu’elle devrait quitter l’unité.

Elle lui a dit “Faites-moi confiance, je suis infirmière” – mais M. Johnson a déclaré au tribunal que c’était la mère qui avait été “fournée” par Letby.

Les jurés ont appris que l’enfant E saignait si abondamment qu’un médecin a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré un saignement aussi important chez un petit bébé.

Des preuves ultérieures ont montré que cela aurait représenté une perte combinée de plus de 25% du volume sanguin du bébé, a-t-on dit.

Après la mort de l’enfant E, l’accusée aurait rédigé des notes d’allaitement “frauduleuses” qui étaient “fausses, trompeuses et conçues pour brouiller les pistes”.

Elle a également montré un “intérêt très inhabituel” pour la famille du tot en les recherchant sur les réseaux sociaux – y compris le jour de Noël, a-t-on dit.

Le tribunal a appris plus tôt la mort d’un autre enfant auquel Letby aurait injecté de l’air le 14 juin 2015.

Les jurés ont appris comment cette nuit-là, Letby avait été chargé de s’occuper d’un autre bébé, tandis qu’une infirmière moins qualifiée était envoyée à l’enfant C car il était plus stable.

Mais lorsque la professionnelle assignée a quitté la chambre pour se rendre au poste de soins infirmiers, elle a entendu une alarme se déclencher dans la chambre du bébé, a-t-on dit.

Le tribunal a appris qu’elle était revenue pour trouver Letby debout à côté du lit de l’enfant C alors que son taux d’oxygène et sa fréquence cardiaque baissaient après qu’il “ait subi une grave détérioration”.

Le collègue affirme que Letby lui a dit: “Il s’en va, il s’en va”.

‘MODÈLE’ DE LA MORT

L’enfant C a été déclaré mort juste avant 6 heures du matin, les médecins ayant découvert un excès d’air dans l’intestin au moment de son effondrement qui ne pouvait être causé que par l’introduction délibérée d’air via le tube gastrique nasal.

Le procureur Nick Johnson KC a déclaré: “Si vous essayez d’assassiner un enfant dans une unité néonatale, c’est un moyen assez efficace de le faire – cela ne laisse pas vraiment beaucoup de traces.”

Letby a ensuite recherché sur Facebook les parents du bébé peu de temps après son réveil de son quart de nuit, a appris le tribunal.

Les jurés ont appris à peine six jours plus tôt qu’elle aurait assassiné l’enfant A, qui avait 24 heures, 90 minutes après avoir pris en charge ses soins.

Elle aurait également attaqué sa sœur jumelle, Child B, 28 heures plus tard, mais elle a survécu.

L’effondrement de l’enfant A était “compatible” avec une “injection délibérée” d’air une minute ou deux auparavant alors que seul Letby était présent, est-il allégué.

M. Johnson a déclaré que la mort de l’enfant C était “une variation – ou un raffinement – d’un thème que Lucy Letby avait commencé avec les enfants A et B”.

Il a ajouté: “Encore une fois, en prenant du recul, vous pouvez maintenant voir qu’un schéma émergeait.

“Lucy Letby était la seule personne travaillant sur l’équipe de nuit lorsque l’enfant C est décédé qui travaillait également sur l’une des équipes lorsque l’enfant A est décédé et que sa sœur jumelle, l’enfant B, s’est effondrée.

“Ce que nous allons voir, au fur et à mesure que nous progressons, c’est que la méthode de Lucy Letby pour attaquer les bébés de l’unité néonatale commençait à se développer.

“Elle avait injecté de l’air dans la circulation sanguine des premiers jumeaux, les enfants A et B, et a varié cette approche en injectant de l’air dans l’estomac de l’enfant C via la sonde nasogastrique.”

‘UN DÉNOMINATEUR COMMUN’

Le tribunal a appris hier que Letby, qui avait reçu une formation spéciale pour s’occuper des bébés des soins intensifs, était une “présence malveillante constante”.

Elle est accusée du meurtre de cinq garçons et de deux filles, et de la tentative de meurtre de cinq autres garçons et cinq filles.

Certains des nouveau-nés ont été ciblés à plusieurs reprises par l’infirmière – dont un bébé que Letby aurait tué après trois précédentes tentatives infructueuses.

Les consultants de l’hôpital se sont méfiés de “l’augmentation significative” du nombre de bébés mourant ou souffrant d’effondrements “catastrophiques”.

Les jurés ont été informés qu’ils avaient découvert que Letby était le “dénominateur commun” parmi les décès et les effondrements.

Elle nie les 22 accusations, qui auraient eu lieu entre juin 2015 et juin 2016.

Une ordonnance du tribunal interdit d’identifier les enfants survivants et décédés et interdit d’identifier les parents ou les témoins liés aux bébés.

Le procès se poursuit.

