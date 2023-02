Lucy Letby “a célébré son pari gagnant sur le Grand National après avoir tenté d’assassiner des jumeaux”

UNE INFIRMIÈRE a célébré la victoire d’un pari Grand National peu de temps après avoir tenté de tuer des jumeaux, a déclaré un tribunal.

Lucy Letby aurait attaqué les bébés prématurés, provoquant l’effondrement “dramatique” de l’un d’entre eux, nommé Child M, dans son incubateur.

Lucy Letby a célébré sa victoire au Grand National après l’effondrement de deux bébés, a-t-on dit 1 crédit

Son frère Child L s’est également détérioré à côté de lui “à peu près au même moment”, ont déclaré les jurés.

Deux heures plus tard, Letby aurait envoyé un message à un ami disant: “Le travail a été s *** e mais … je viens de gagner 135 £ sur le grand national !! (emoji cheval).”

L’infirmière, 32 ans, accusée de s’être lancée dans une tuerie d’un an alors qu’elle travaillait dans le service néonatal de l’hôpital Countess of Chester.

Elle aurait assassiné sept bébés et tenté d’en tuer dix autres.

Le tribunal de la Couronne de Manchester a entendu le 9 avril 2016, Letby a empoisonné Child L avec de l’insuline et a également injecté de l’air dans le sang de Child M.

Vers 13 heures, Letby avait envoyé un message à sa mère Susan au sujet du Grand National, qui se déroulait ce jour-là.

Elle a écrit: “Est-ce que papa parie sur le Grand National? Si oui, peut-il voir quels sont les gris et parier pour moi s’il vous plaît x”.

Son père, John, lui a donné les noms de trois chevaux, dont l’éventuel vainqueur, a-t-on dit.

Il a placé un pari aller simple de 2 £ pour sa fille sur Rule The World parce qu’il partageait son nom avec la chanson populaire Take That.

Vers 16 heures, les deux bébés se sont effondrés dans la salle de soins intensifs de l’unité.

La mère de Letby lui a ensuite envoyé un texto à 17h25 pour lui annoncer que son cheval avait gagné.

L’infirmière a envoyé un message à son amie vers 18 heures pour célébrer sa victoire, ont dit les jurés.

Le tribunal a appris que Letby avait emménagé dans sa nouvelle maison, qui était proche de l’hôpital, plus tôt dans la semaine.

Elle avait envoyé un message à ses amis sur un groupe WhatsApp vers 14 heures sur le même quart de travail leur demandant de venir.

Letby a déclaré: “J’ai du magnum prosecco et de la vodka woop. Pas de boule disco mais bien sûr que nous pouvons nous débrouiller”.

Après le pari gagnant, elle a envoyé un autre texto disant : « La fête du déballage me fait du bien avec ma vodka aromatisée ha ha.

“Je viens de gagner le Grand National !! (emoji cheval).”

Le père des garçons a raconté au tribunal qu’une infirmière était venue “faire irruption”, lui disant ainsi qu’à sa femme : “Vous devez venir maintenant”.

Ils se sont précipités en bas pour trouver un médecin qui faisait des compressions thoraciques sur Child M.

Le père a déclaré: “C’était très pénible à voir. Je n’oublierai jamais cette image. Je l’ai toujours en tête.”

Une infirmière lui a dit que le bébé allait “tout à fait bien” et qu’ils ne savaient pas ce qui lui était arrivé, ont appris les jurés.

Le cœur de l’enfant M s’est arrêté mais heureusement, il s’est stabilisé et sa “couleur a commencé à revenir”, a-t-on dit.

Sa mère a dit: “Je priais mon Dieu de voir mon garçon et de l’aider. Je demandais à mon Dieu de le sauver.”

Le tribunal a entendu précédemment comment Letby était une “présence malveillante constante” dans le service de néonatologie.

Certains des nouveau-nés ont été ciblés à plusieurs reprises par l’infirmière – dont un bébé que Letby aurait tué après trois précédentes tentatives infructueuses.

Les consultants de l’hôpital se sont méfiés de “l’augmentation significative” du nombre de bébés mourant ou souffrant d’effondrements “catastrophiques”.

Les jurés ont été informés qu’ils avaient découvert que Letby était le “dénominateur commun” parmi les décès et les effondrements.

Letby aurait déclaré “Je suis diabolique” sur un post-it trouvé chez elle après son arrestation.

Elle aurait également griffonné : “Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bien”.

Letby nie les 22 accusations, qui auraient eu lieu entre juin 2015 et juin 2016.

Une ordonnance du tribunal interdit d’identifier les enfants survivants et décédés et interdit d’identifier les parents ou les témoins liés aux bébés.

Le procès se poursuit.

L’infirmière avait envoyé un message à des amis au sujet de la vodka aromatisée 1 crédit

Letby a été décrit comme un « empoisonneur au travail » devant le tribunal Crédit : Entreprise