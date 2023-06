Lucy, l’ancêtre humain le plus célèbre au monde, pourrait marcher comme nous, selon de nouvelles recherches | Actualités scientifiques et techniques

L’ancêtre humain le plus célèbre au monde pouvait marcher debout comme un humain des temps modernes grâce à des articulations du genou entièrement pliables, selon la recherche.

« Lucy » appartenait à une espèce ressemblant à un singe disparue qui vivait en Afrique il y a plus de trois millions d’années.

Elle a été déterrée en Éthiopie en 1974 et était à l’époque l’ancêtre humain le plus complet connu.

Mais ce n’est que maintenant que les muscles de ses membres inférieurs ont été entièrement reconstruits numériquement, par des chercheurs dans l’espoir de mettre fin à un débat vieux de plusieurs décennies entre scientifiques sur sa façon de marcher.

Les résultats d’une équipe de l’Université de Cambridge, publiés dans la revue Royal Society Open Science, montrent que Lucy pouvait redresser ses articulations du genou, se tenir debout et marcher sur deux jambes comme nous le faisons aujourd’hui.

Mais ses jambes se sont également révélées beaucoup plus grandes et plus puissantes que les nôtres, ce qui lui permettait de vivre dans des arbres comme des singes, ce qui signifie qu’elle était également bien équipée pour s’adapter à la vie dans les prairies ouvertes et les forêts denses.

Les scientifiques de Cambridge ont déclaré que les résultats pourraient aider à faire la lumière sur la façon dont le mouvement physique a évolué chez l’homme, « y compris les capacités que nous avons perdues ».

Comment les jambes de Lucy ont été reconstruites

Une équipe dirigée par le Dr Ashleigh Wiseman a réalisé un modèle 3D des muscles des jambes et du bassin de Lucy, avec 36 dans chaque jambe.

Les principaux muscles de ses mollets et de ses cuisses étaient plus de deux fois plus gros que ceux de l’homme moderne – le seul animal restant capable de se tenir debout avec les genoux droits.

Le Dr Wiseman, du McDonald Institute for Archaeological Research de Cambridge, a déclaré: « La capacité de Lucy à marcher debout ne peut être connue qu’en reconstruisant le chemin et l’espace qu’un muscle occupe dans le corps. »

Elle a ajouté: « Les muscles de Lucy suggèrent qu’elle était aussi compétente en bipédie que nous, tout en étant peut-être aussi à l’aise dans les arbres. »

Image:

Les muscles des jambes et du bassin de Lucy ont été recréés numériquement. Photo : Université de Cambridge



L’histoire de Lucie

La découverte de Lucy dans les années 1970 était monumentale car son squelette était complet à 40 %, avec 47 os sur 207 intacts.

Il comprenait des parties de ses bras, de ses jambes, de sa colonne vertébrale, de ses côtes, de son bassin, de sa mâchoire inférieure et de son crâne.

On a découvert qu’elle appartenait à l’espèce Australopithecus afarensis et qu’on lui a donné son nom car les archéologues qui l’ont trouvée écoutaient Lucy In The Sky With Diamonds des Beatles à l’époque.

Les chercheurs ont déclaré qu’elle aurait été une jeune adulte à sa mort, mesurant un peu plus d’un mètre et pesant moins de 30 kg.

Depuis lors, certains experts ont suggéré qu’elle se serait accroupie et se serait dandinée comme des chimpanzés, tandis que d’autres pensaient qu’elle se serait déplacée davantage comme un humain.