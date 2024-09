Lucy Hale parle de sa lutte contre la dépendance depuis son adolescence

Lucy Hale a partagé son addiction à l’alcool et son chemin vers la guérison après avoir admis avoir touché le fond pendant ses mauvais jours.

L’actrice et chanteuse de 35 ans a déclaré Personnes magazine selon lequel elle avait traversé beaucoup d’épreuves avant de décider d’arrêter l’alcool et de vivre une vie saine.

Se souvenant de sa bataille contre la dépendance, Hale a déclaré qu’elle s’était toujours sentie seule et incomprise depuis son jeune âge, et pour échapper aux circonstances, elle s’est sentie attirée par l’alcool car cela « fermait son cerveau » pendant un certain temps mais finissait par rendre tout sombre.

Elle a déclaré : « C’était le choix le plus effrayant de ma vie, mais c’est aussi le plus beau cadeau. Quand j’ai fait ce changement, tout le reste a changé. Ma vie entière a changé. »

Lorsque les choses ont commencé à devenir incontrôlables, Hale a décidé de devenir sobre le 2 janvier 2022.

La pop star a révélé que son rétablissement avait été très difficile, avec plusieurs rechutes et moments sombres.

« Il m’a fallu de nombreuses, nombreuses, nombreuses années, de nombreuses rechutes, de nombreux moments sombres, de nombreuses chutes au sens propre comme au sens figuré pour comprendre ce qui fonctionnait dans ma vie, pour découvrir pourquoi je buvais, car arrêter l’alcool n’est qu’une partie du processus », a-t-elle déclaré.

Le Extraordinaire la star a attribué son ascension vers la célébrité à Pretty Little Liars pour l’avoir aidée à surmonter sa dépendance.

Hale a affirmé : « Sans ma carrière et sans ce débouché créatif, je ne sais pas si j’y serais parvenu. »

« Je pense que cette émission et mon amour pour ce que je fais ont vraiment été mon étoile du Nord, cela m’a vraiment donné un but, et me donne toujours un but », a-t-elle ajouté.

Hale a également déclaré que maintenant qu’elle s’approche de trois ans de sobriété, elle se sent bien et « n’abandonnerait tout pour rien au monde », même si certaines situations deviennent encore « inconfortables et douloureuses ».

Il est pertinent de mentionner que, selon le même média, Hale recevra le prix humanitaire lors de la 34e cérémonie annuelle de remise des prix par un centre de rétablissement de la toxicomanie basé à Los Angeles pour honorer sa détermination inébranlable.