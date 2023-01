Lucy Hale explique ses rencontres avec des “non négociables”, pourquoi elle préfère souvent les hommes plus âgés

Lucy Hale a récemment déclaré qu’elle préférait souvent sortir avec des hommes plus âgés.

La star de “Pretty Little Liars”, 33 ans, a noté qu’elle n’avait pas eu de “relation engagée” depuis “des années”, mais a déclaré qu’elle avait plusieurs “non négociables” pour un partenaire potentiel.

Elle a admis à Rachel Bilson sur son podcast “Broad Ideas” le 2 janvier que “certaines personnes pourraient appeler [her] beaucoup trop pointilleux, mais je me dis simplement : ‘J’ai ces normes et je refuse de croire que ce n’est pas là.'”

Hale a dit qu’elle est sortie avec des hommes aussi âgés que 52 ans. “J’ai 33 ans, et j’ai l’impression que je vais probablement me retrouver avec quelqu’un d’environ mon âge ou plus juste à cause de ces non négociables. J’ai l’impression que les gens de cette tranche d’âge se rencontreront celles.”

Ses “non négociables” incluent quelqu’un qui est conscient de ses forces et de ses faiblesses, qui a évolué spirituellement et qui a surtout le sens de l’humour.

L’actrice de “Hating Game” a récemment rejoint l’application exclusive de rencontres et de réseautage Raya et a déclaré que son profil de rencontre indiquait qu’elle recherchait des hommes entre 27 et 50 ans.

Elle a dit que l’homme le plus âgé avec qui elle était sortie était un “jeune de 52 ans” et qu’il n’y avait pas de “taureaux —“.

Hale a récemment été liée à l’acteur Skeet Ulrich, 52 ans.

Bien qu’elle soit ouverte d’esprit sur les fréquentations, elle a dit qu’elle retombe toujours sur “le respect de soi et l’estime de soi que je n’avais pas plus tôt dans ma vie. Je suis ouverte d’esprit, mais je sais ce que je cherche pour.”

Elle a ajouté: “Je pense que tant de gens s’installent … Je mourrai seul avant de m’installer”, ajoutant qu’elle sait que cela semble “dramatique”.

Elle a ajouté qu’elle pense que “les rendez-vous sont ennuyeux” pour elle parce qu’elle déteste les bavardages.

“Je suis célibataire depuis si longtemps parce que je me dis : “Oh, eh bien, ils n’ont pas ça”, et je dois juste être très patient.”