L’expression « l’âge n’est rien d’autre qu’un nombre » peut bel et bien être dite pour Lucy Hale et Skeet Ulrich, car les deux hommes ont admis qu’ils étaient tombés dur l’un pour l’autre.

Une source a révélé à Us Weekly que les deux se fréquentaient depuis un peu plus d’un mois et que l’écart d’âge de 20 ans ne posait certainement pas de problème.

La star de Pretty Little Liars, 31 ans, a passé «beaucoup de temps ensemble» avec l’acteur de Jéricho, 51 ans, selon la source.

« Il est clair qu’ils sont très amoureux l’un de l’autre », a déclaré la source.

Bien que l’écart d’âge ait peut-être soulevé quelques sourcils ailleurs, on ne dit pas que le couple soit dérangé et se soit lié à ses intérêts similaires.







L’initié a ajouté: « Ils sont tous les deux gentils et ont un sens de l’humour drôle, mais sombre. »

Les acteurs se sont rencontrés grâce à des «amis communs dans l’univers Archie». Skeet a été une star de la série dramatique pour adolescents Riverdale pendant cinq saisons tandis que Lucy a joué le rôle principal dans l’émission dérivée Katy Keene.

Le couple a d’abord été lié de manière romantique après avoir été surpris en train de s’embrasser à Los Angeles en février.

On les vit se tenir la main de l’autre côté de la table avant que Lucy ne donne un baiser délicat à la main de Skeet.

Quelques jours plus tard, l’acteur de Scream a posté avec flirt sur l’un des posts Instagram de Lucy.

Le natif de Virginie a simplement mis « Mon Dieu !! » sur une photo que l’actrice avait postée d’elle-même.







Skeet a déjà eu une relation amoureuse avec Megan Blake Irwin avant la séparation du couple l’année dernière.

Il a également fait face à des réactions négatives sur les réseaux sociaux en raison de l’écart d’âge du couple qui s’élevait à plus de 20 ans.

Il a déjà été marié deux fois et a des jumeaux de 19 ans, Jakob et Naiia, avec sa première ex-femme Georgina Cates.

Lucy, d’autre part, a déjà été liée à Colton Underwood. Elle est également sortie avec David Henrie, Chris Zylka et Ryan Rottman.





