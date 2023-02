Lucy Hale est sobre et partage des nouvelles dans le post de la Saint-Valentin – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : OConnor / AFF-USA.com / MEGA

Lucy Hale célébrée avec elle-même en cette Saint-Valentin, et elle a beaucoup de raisons d’être reconnaissante. L’actrice s’est rendue sur Instagram le 14 février pour partager une photo d’un gâteau avec les mots “Un an” écrits au centre. Cependant, le jalon n’avait rien à voir avec une relation qui a atteint un anniversaire important. Au lieu de cela, Lucy a expliqué qu’elle célébrait un an de sobriété, ce que le public ne savait pas jusqu’à présent.

Plus de nouvelles de la Saint-Valentin :

“Soyez patient, ceci est un message alternatif pour la Saint-Valentin”, a écrit Lucy. “Ceci est un article sur l’amour de soi et sur la plus grande chose que j’aie jamais faite. Le 2 janvier 2023, j’ai fêté un an de sobriété. Bien que ce voyage ait été principalement privé, je me suis senti obligé ce soir de faire savoir à toute personne en difficulté que vous n’êtes pas seul et que vous êtes aimé. Lucy n’a pas précisé ce qui l’a amenée à décider de devenir sobre.

La section des commentaires de la publication Instagram de la star a été inondée de commentaires de soutien d’amis célèbres. Demi Lovato, qui a été ouverte sur son propre parcours de sobriété, a écrit: “Je suis si fière de toi soeurette. Je t’aime tellement. Merci de faire partie de mon parcours et de me permettre de faire partie du vôtre.

de Lucy Pretty Little Liars les co-stars ont également pesé, avec Sasha Pieterse écrire, “je t’aime”, avec un sérieux d’emojis heureux, et Shay Mitchell commentant avec un emoji coeur rouge. Troian Bellisario a ajouté: “Félicitations à toi Lucy. C’est courageux. Et super. Et inspirant. Vous méritez tout l’amour de soi et l’amour des autres qui va avec. Dans un autre commentaire, Janel Parrish a écrit: “Tu es incroyable.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lucy a aussi reçu l’amour de Ashley Greene, qui a commenté : « C’est incroyable. Toutes nos félicitations. Et merci pour le partage », ainsi que Lily Collinsqui a écrit: “Je t’aime et si fier de toi.” Lili Reinhart a également pesé, en disant: “Tellement incroyable, Lucy.” À peine huit heures après la publication du message de Lucy, elle a reçu plus de 2 000 commentaires et des milliers de likes.

Lien connexe En rapport: 28 meilleurs dessins d’ongles pour la Saint-Valentin

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.