Lucy Hale dit que la vie semble si belle maintenant qu’elle est sobre

Lucy Hale a déclaré cette semaine que « la vie semble si belle » après avoir arrêté de boire, racontant également son « fond du gouffre » à 32 ans avant de décider d’arrêter l’alcool.

Hale, qui est sobre depuis deux ans et demi, a déclaré Personnes elle a « fait le choix » de « faire tout ce qu’elle pouvait pour devenir sobre » le 2 janvier 2022.

« C’était le choix le plus effrayant de ma vie, mais c’est aussi le plus beau cadeau », a déclaré Hale. « Quand j’ai fait ce changement, tout le reste a changé. Ma vie entière a changé. »

Le Pretty Little Liars L’actrice se souvient avoir « touché le fond » à 32 ans, peu avant de prendre sa grande décision. « J’ai toujours eu envie de changer, mais avec toute forme d’addiction, on devient impuissant face à cette obsession », a-t-elle déclaré.

Pour Hale, la dépendance a commencé à l’adolescence. « Depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours sentie seule et incomprise », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’alcool « éteignait mon cerveau ».

« Cela a fonctionné pour moi pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il fasse vraiment sombre », a-t-elle déclaré.

Le chemin vers la sobriété a été long et tortueux. « Il m’a fallu de nombreuses années, de nombreuses rechutes, de nombreux moments sombres, de nombreuses chutes au sens propre comme au sens figuré pour comprendre ce qui fonctionnait dans ma vie, pour découvrir pourquoi je buvais, car arrêter de boire n’est qu’une partie du chemin », a-t-elle déclaré.

Si elle avait continué, a déclaré la chanteuse, « j’aurais perdu tout ce à quoi je tenais ».

L’ascension de Hale vers la gloire Pretty Little Liars L’émission l’a aidée à surmonter son problème d’alcoolisme dans la vingtaine. « Sans ma carrière et sans ce débouché créatif, je ne sais pas si j’aurais réussi », a-t-elle déclaré. « Je pense que cette émission et mon amour pour ce que je fais ont vraiment été mon étoile du Nord, cela m’a vraiment donné un but et me donne toujours un but. Mais j’étais constamment dans ce cycle de dépression et d’anxiété extrêmes tout en devant me présenter au travail et être sur scène. Et cette « présence » a alimenté encore plus ma consommation d’alcool… J’étais prise dans ce cycle dont je ne pouvais pas sortir. »

Près de trois ans plus tard, Hale a déclaré que la sobriété pouvait encore être « douloureuse et inconfortable », mais que « ma vie me semble si belle maintenant que je n’y renoncerais pour rien au monde ».

« Je dois encore faire des choix tous les jours, comme : « Ok, aujourd’hui je reste sobre et aujourd’hui je me choisis », mais ça va plus loin que le simple fait de ne pas boire », a-t-elle déclaré. « Je n’arrive pas à croire que je suis à un stade de ma vie où je peux parler des choses qui me faisaient honte. »

Ce week-end, Hale recevra le prix humanitaire lors du 34e déjeuner annuel de remise des prix à Friendly House, un centre de désintoxication basé à Los Angeles.

« Quand j’ai arrêté de boire, je n’avais pas l’intention d’être l’archétype de la sobriété », a-t-elle déclaré. « Mais quand j’ai commencé à en parler, j’ai ressenti le besoin de guérir et de reprendre mon pouvoir. »