Lucy Fallon a fait une fouille effrontée aux stars de la réalité profitant de leurs vacances à Dubaï avec des publications Instagram sauvages.

Une multitude de personnalités de la télévision sont présentes au Moyen-Orient – certaines étant même payées pour promouvoir le pays via les médias sociaux.

Molly-Mae Hague et Tommy Fury ont été critiqués pour être allés avant Noël, Chloe Ferry, Georgia Steele et Olivia Bowen se joignant à la masse des stars qui assistent au Nouvel An aux EAU.

Amber Turner, Dan Edgar, Yazmin Oukhellou et James Lock de TOWIE ont tous accueilli 2021 avec un voyage à Dubaï également.

Peter Crouch et sa femme Abbey Clancy ont également fait une pause dans la chaleur.

Cela n’a pas empêché l’actrice Lucy, 25 ans, d’avoir un peu de pop.

L’ancienne star de Coronation Street s’est elle-même rendue sur Instagram pour se moquer de ceux qui font la fête aux EAU alors que la plupart des Britanniques doivent rester chez eux.

Elle a téléchargé trois histoires d’une plage glacée de Fleetwood, en plaisantant que c’était la destination ensoleillée.

« Je ne peux pas croire que je suis à Dubaï pour 2021 xxx », se moquait-elle du premier, avant d’ajouter: « Regarde ce sable de Dubaï » avec un cliché triste.







Un troisième était un selfie avec un thème familier.

«HNY de Dubaï» a-t-elle posté alors qu’elle portait un manteau épais et une capuche alors qu’elle faisait une promenade froide.

Les stars de la réalité ont été critiquées pour avoir quitté le Royaume-Uni alors que la pandémie s’aggrave.







Ils se sont envolés à près de 5000 kilomètres pour échapper aux restrictions actuelles de Covid-19 alors que la majeure partie du pays est plongée dans le rang 4.

Les stars ont été vues en train de siroter des cocktails dans des bars somptueux et de danser toute la nuit dans certaines des meilleures boîtes de nuit du monde.

À la veille du Nouvel An à Abu Dhabi: le ministère de la Santé et de la Prévention a signalé 4 décès, 1730 nouveaux cas de coronavirus – ce qui porte le nombre total de cas enregistrés aux EAU à 207.822.







Les stars de X Factor, Jedward, ont pris pour cible la semaine dernière ceux qui ont visité le pays bien qu’il soit toujours illégal d’y être gay.

« Info pour les influenceurs faisant la promotion de Dubaï! » John et Edward ont écrit sur Twitter.

« Il a un coronavirus mais n’a pas de droits pour les LGBTQ +, alors arrêtez de promouvoir des pays où il est criminel d’embrasser celui que vous aimez! »