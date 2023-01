Lucy Fallon, enceinte, plaisante avec son petit ami Ryan “l’envoie en travail” alors que la star de Coronation Street se prépare à accoucher

ENCEINTE Lucy Fallon a plaisanté en disant que son petit ami Ryan “l’enverrait en travail” alors qu’elle se prépare à accoucher.

La star de Coronation Street attend actuellement son premier enfant avec son petit ami footballeur Ryan Ledson.

Lucy attend actuellement son premier enfant[/caption] INSTAGRAM

Elle a plaisanté que Ryan pourrait “l’envoyer en travail”[/caption]

Lucy, 27 ans, s’est rendue sur Twitter pour plaisanter en disant que Ryan, 25 ans, qui joue pour le Preston North End FC, “l’enverrait en travail”.

Elle a réagi à la nouvelle que le footballeur avait marqué un but dix minutes après le début de leur dernier match samedi.

Le club de football a publié une photo de Ryan à côté de son but quelques minutes après le début du match contre Birmingham.

Lucy a republié le tweet, et elle a réagi en plaisantant à ses fans : “Envoyez-moi en travail.”

Un fan de football a répondu en plaisantant à l’actrice: “Pas encore, attendez la 2ème mi-temps”, alors que Lucy a répondu: “Haha, juste!”

Lucy a été occupée à préparer la naissance de son premier enfant, après avoir révélé qu’il lui restait “cinq semaines” en décembre.

Elle tient les fans au courant de sa grossesse depuis qu’elle a organisé sa baby shower “sauvage” le mois dernier.

La star populaire a invité 100 invités à l’hôtel Shankly de Liverpool pour organiser une baby shower épique.

De nombreux visages célèbres étaient présents, notamment Helen Flanagan, Sally Ann Matthews, Colson Smith et Katie McGlynn.

Les invités ont fait la fête jusqu’à 2 heures du matin et ont eu droit à un chariot de Prosecco sans fond et à des animations DJ en direct.

Lucy a décrit la fête comme “sauvage” et une nuit inoubliable, alors qu’elle célébrait avec sa famille et ses amis les plus proches.

Lucy a annoncé qu’elle était enceinte en septembre et partage depuis d’adorables photos de son échographie et de sa bosse grandissante.

Ryan est un footballeur qui joue pour le Preston North End FC[/caption]