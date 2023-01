Lucy Fallon, enceinte, montre une crèche incroyable alors qu’elle se prépare à accoucher

LUCY Fallon a montré l’étonnante crèche de son bébé alors qu’elle se prépare à accoucher.

La star de Coronation Street, âgée de 27 ans, attend son premier enfant et a posté un aperçu de la pièce sur Instagram.

Le mois dernier, Lucy a révélé qu’elle et Ryan Ledson avaient un garçon, et sa chambre d’enfant est décorée avec goût en gris et blanc.

Au-dessus du poste à langer se trouve une applique murale jaune en forme de nuage.

Et à l’honneur dans la pièce se trouve une girafe géante en peluche – que Lucy a posée à côté de son petit chien pour montrer sa taille.

Lucy a également affiché sa bosse florissante dans le téléchargement et a écrit: “tu sors encore ????? .”

Cela vient après que l’actrice, qui doit accoucher à la fin du mois, a déclaré aux fans qu’elle souffrait de contractions de Braxton Hicks.

Partageant la mise à jour sur Instagram Stories, la future maman inquiète a écrit : « Pourquoi mes Braxton-Hicks sont-ils douloureux ? Est-ce que l’un d’entre vous sait? Suis-je juste pathétique ?

Les contractions de Braxton-Hicks – régulièrement surnommées «contractions de pratique» – sont parfaitement normales pendant la grossesse et impliquent que votre ventre se durcit et que votre corps éprouve quelque chose de similaire à de mauvaises crampes menstruelles.

Ils sont causés par le resserrement des muscles de l’utérus.

On ne sait pas pourquoi ils se produisent, mais la plupart des médecins pensent que c’est l’utérus qui se prépare au travail.