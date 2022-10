Lucy Dixon, star de Hollyoaks et de Waterloo Road, épouse son fiancé lors d’une incroyable cérémonie en plein air en France

Lucy Dixon, actrice de HOLLYOAKS et de Waterloo Road, a épousé son fiancé lors d’une incroyable cérémonie en plein air en France.

La star du savon s’est rendue sur son Instagram pour donner à ses fans un aperçu des coulisses de son grand jour alors qu’elle épousait son beau James Stockdale.

Lucy a épousé son fiancé James lors d’un magnifique mariage en France[/caption]

La star de la télévision a joué Tilly Evans dans Hollyoaks jusqu’en 2013[/caption]

Lucy, 33 ans, mieux connue pour avoir joué Danielle Harker dans le drame BBC One Waterloo Road, a publié une vidéo de son grand jour sur Instagram.

La mariée rougissante – qui a également joué Tilly Evans dans le feuilleton Hollyoaks de Channel 4 – pouvait être vue magnifique dans une immense robe de mariée blanche.

Portant ses courts cheveux roux dans un bob stylé, on pouvait voir Lucy marcher dans l’allée de la salle extérieure parmi les arbres.

La star de la télévision portait une robe longue à épaules dénudées, qu’elle a montrée dans toute sa flory alors qu’elle se promenait sur le terrain de la magnifique ferme dans laquelle le couple a organisé sa réception.

Lucy tenait un énorme bouquet de fleurs aux couleurs pastel pour la cérémonie, tandis que James portait un pantalon foncé et un smoking crème clair.

Le couple a été rejoint par leurs amis proches et leur famille lors de la cérémonie intime, partageant sa première danse avec son père dans une grange.

“Le jour le plus parfait”, Lucy a sous-titré une vidéo capturant les meilleurs moments de son mariage, avant de partager des photos d’elle et de son nouveau mari James.

Les clichés intimes ont vu James placer ses mains autour de la taille de sa mariée alors qu’ils riaient l’un vers l’autre lors du tournage romantique.





“Toujours souriante quand je suis avec toi”, a-t-elle légendé le message.

La star a ensuite révélé qu’elle et James se rendaient à Barcelone pour leur lune de miel peu de temps après leur mariage romantique en France.

Lucy a quitté le casting de Hollyoaks en 2013 après deux ans et demi en tant que personnage de Tilly Evans – après avoir été exclue de la série.

Elle a précédemment incarné Danielle dans le drame scolaire Waterloo Road à partir de 2006 – rejoignant le casting pour un épisode de retrouvailles.

La Réunion a vu certains des plus grands spectacles se réunir pour la première fois en six ans dans une nouvelle série unique.

En septembre de l’année dernière, il a été révélé que Waterloo Road revenait pour une nouvelle série SIX YEARS après avoir été supprimée par la BBC.

La nouvelle série de l’émission primée – qui devrait être diffusée en 2023 – sera réalisée et se déroulera dans le Grand Manchester.

La BBC espère que les compétences en production dramatique dans le nord de l’Angleterre “reflèteront, représenteront et serviront toutes les régions du pays”.

Piers Wenger, directeur de BBC Drama, a déclaré: «Waterloo Road est la lentille idéale pour explorer la Grande-Bretagne post-Covid, du point de vue de ceux qui ont sans doute été les plus touchés: les jeunes en éducation.

«Nous sommes ravis de revenir à ce format brillant – ses sensations fortes, ses personnages incontournables et son drame élevé – à un moment où le public de toute la Grande-Bretagne en a le plus besoin – et de collaborer avec le brillant Cameron Roach et Wall To Wall à son retour .”