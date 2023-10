Lucy de la NASA continue de courir vers son premier astéroïde cible

Le vaisseau spatial Lucy entreprend un voyage de 12 ans pour visiter huit astéroïdes différents, et il a presque rattrapé la première roche spatiale de sa liste de contrôle.

Puisqu’il lancé en octobre 2021, la mission Lucy de la NASA a parcouru plus de 33 millions de miles (54 millions de kilomètres) dans l’espace. Le vaisseau spatial est désormais à 7,6 millions de kilomètres de sa première cible, un petit astéroïde nommé Dinikinesh. Cependant, alors que l’astéroïde tourne autour du Soleil, Lucy doit parcourir encore 25 millions de kilomètres pour finalement rencontrer Dinikinesh le 1er novembre, selon NASA.

Au cours du mois dernier, l’équipe derrière la mission a remarqué que la luminosité de l’astéroïde augmentait à mesure que Lucy le rattrapait. Lucy a eu son premier aperçu de sa cible astéroïde le 3 septembre, et se rapproche depuis lors de Dinikinesh. Le vaisseau spatial a capturé une série d’images à l’aide de sa caméra haute résolution, L’LORRI, dans le cadre de son programme de navigation optique. Afin de déterminer la position relative du vaisseau spatial et de sa cible, le programme de navigation optique utilise la position apparente de l’astéroïde sur le fond d’étoiles pour assurer un survol précis.

Grâce à ces informations, le vaisseau spatial a effectué le 29 septembre une petite manœuvre de correction de trajectoire qui a modifié sa vitesse d’environ 0,1 miles par heure (6 centimètres par seconde), selon la NASA. Ce subtil coup de pouce placera Lucy sur une trajectoire de survol qui passera à moins de 265 miles (425 kilomètres) de l’astéroïde. L’équipe aura une autre occasion d’ajuster la trajectoire du vaisseau spatial en octobre si nécessaire.

Lucy a traversé une brève panne de communication du 6 octobre jusqu’à la mi-octobre alors que le vaisseau spatial passait derrière le Soleil vu de la Terre. Pendant ce temps, la mission capturait toujours avec diligence des images de l’astéroïde, qui seront envoyées sur Terre une fois la communication avec Lucy rétablie.

Dinikinesh est une minuscule roche spatiale située dans la ceinture principale d’astéroïdes, d’une largeur d’environ 1 kilomètre seulement. L’astéroïde a récemment été ajouté à l’itinéraire de la mission afin de tester le système de suivi terminal du vaisseau spatial, qui est utilisé pour une imagerie précise lors de ses rencontres à grande vitesse avec les astéroïdes.

Lucy débutera sa tournée des astéroïdes troyens en 2027 en visitant Eurybates et son partenaire binaire Queta, suivi de Polymèle et de son partenaire binaire, Leucus, Orus, et du couple binaire Patrocle et Ménoetius. Les chevaux de Troie sont un groupe d’astéroïdes qui dirigent et suivent Jupiter lors de son orbite autour du Soleil.

La mission doit son nom au célèbre fossile d’australopithèque découvert en 1974, tandis que Dinikinesh, ou ድንቅነሽ en amharique, est le nom éthiopien du fossile d’un ancêtre humain également connu sous le nom de Lucy. L’astéroïde a été découvert en 1999 mais est resté anonyme jusqu’à ce qu’il soit sélectionné comme cible de la mission en janvier.

