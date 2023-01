Lucy de Kavos Weekender révèle qu’elle a été rejetée par une énorme émission de télé-réalité avant de rejoindre la série ITV

La star de KAVOS Weekender, Lucy Appleton, a révélé qu’elle avait été rejetée par une énorme émission de télé-réalité, avant de rejoindre la série ITV.

Lucy a révélé qu’elle avait déjà été approchée par Love Island pendant ses vacances à New York en janvier dernier.

Elle a dit qu’elle “a suivi le processus” d’audition pour la série, bien que “ce ne soit pas un rêve” pour elle d’apparaître dans la série.

Lucy, qui est représentante sur Kavos Weekender, a continué à expliquer au podcast Secure The Insecure avec Johnny Seifert: «Je me souviens d’avoir dit, eh bien, c’est une opportunité incroyable, incroyable. Je ne vais pas le refuser.

“Et puis je pense que c’est arrivé vers mai, je vivais à Dubaï, on m’a dit non. Et à l’époque, j’étais un peu comme si j’étais un peu soulagé aussi. Alors j’étais comme, Oh, je savais que je savais juste que ce n’était pas bon pour moi.

“Et puis deux semaines plus tard, j’ai reçu un message à propos de Weekender et j’ai déjà été représentant. Et quand j’avais 18, 19 et 20 ans, j’ai en fait enveloppé en Grèce. Et c’était le meilleur travail que j’ai jamais fait.

“J’ai dit à ma direction, le fait est que si le repping était la meilleure chose que j’aie jamais faite, si je pouvais faire du repping sur mes réseaux sociaux en un qui serait comme si les rêves devenaient réalité.”

Après le rejet de Love Island, Lucy a déclaré qu’elle sentait qu’elle “avait créé son travail Weekender”.

Elle a ajouté: “Je me souviens d’avoir été si heureuse. J’ai eu directement au téléphone. Et je me suis dit, je reviendrai de Dubaï pour ça. Genre, je veux ça. Je veux être représentant. J’étais comme si j’avais l’habitude de regarder l’émission. C’est comme ma personnalité dans cette émission. C’est moi.”

Pour son rôle dans Kavos Weekender, la beauté brune a déclaré qu’elle devait faire quelques auditions Zoom alors qu’elle vivait à Dubaï.





Elle a poursuivi: “C’est arrivé au point où ils se sont dit, écoutez, les producteurs veulent vous voir mais c’est en personne. Et je leur ai expliqué que je vivais à Dubaï, j’ai l’impression que je n’ai pas vraiment envie de rentrer chez moi et ensuite ce serait un non et nous devons rentrer.

“Et puis le lendemain, je me suis réveillé et j’ai réservé un vol. Et je pensais maintenant que si je le fais, je le fais.

“Alors j’ai réservé un vol, je leur ai téléphoné et je leur ai juste dit que je serais en Angleterre la semaine prochaine. Alors réglons quelque chose, puis allons les voir en personne et en trois semaines, j’étais à Kavos.

Kavos Weekender sera sur les écrans en janvier et il y aura un nouvel hôtel, un nouvel emplacement et une nouvelle équipe de représentants.

Kavos Weekender commence le mardi 3 janvier 2023 à 21h sur ITV2

