Lucy Bronze « une honte que les femmes doivent se battre pour des changements » alors que le différend sur les primes éclipse les préparatifs de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Lucy Bronze a déclaré à Sky Sports News que les joueuses anglaises restaient déterminées à lutter pour le changement dans le football féminin alors qu’un différend sur les bonus continue d’éclipser les préparatifs de la Coupe du monde.

Sky Sports Nouvelles a rapporté plus tôt cette semaine qu’une dispute avait éclaté, les joueurs anglais étant « déçus » des bonus qu’ils recevront de la FA s’ils progressent dans la compétition.

Un changement de règle de la FIFA pour cette Coupe du Monde verra les joueurs gagner un bonus fixe, quelle que soit la nation pour laquelle ils jouent.

Auparavant, les primes étaient à la discrétion des associations nationales. Mais ce n’est plus le cas, l’Angleterre faisant partie des équipes mécontentes des bonus supplémentaires offerts.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était déçue que des discussions sur les bonus pèsent sur les joueurs anglais avant le tournoi, Bronze a déclaré Nouvelles de Sky Sports : « Je pense que beaucoup de ces problèmes se produisent dans le football féminin – vous ne le voyez pas seulement pour notre équipe.

« Il y a beaucoup d’équipes où des joueurs ou des associations ou des équipes doivent se battre pour apporter des changements dans le jeu.

« Nous poussons le jeu, nous essayons d’atteindre de nouveaux niveaux et c’est ce que nous voulons faire en tant que joueurs sur le terrain et en dehors.

« C’est dommage que les femmes dans le sport en général doivent faire ça, mais je pense que c’est un rôle que beaucoup d’athlètes, beaucoup de femmes assument dans la société et dans le sport. »

Sky Sports Nouvelles a été informée en début de semaine que les femmes anglaises pourraient encore toucher des primes supplémentaires si elles réussissaient bien à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

On pense que les partenaires commerciaux de la FA pourraient encore intervenir avec plus d’argent pour récompenser les performances, comme cela s’est produit avec les équipes anglaises masculines et féminines du passé.

Avant la Coupe du monde féminine, la question de la rémunération appropriée des joueuses par leurs associations respectives n'a pas encore été posée.



Le journaliste de Sky Sports News, Anton Toloui, a confirmé qu’une variété de solutions étaient toujours à l’étude.

« Les joueurs sont payés de manière appropriée est un gros problème avant cette Coupe du monde », a-t-il déclaré.

« Pour l’Angleterre, Lucy Bronze est la première joueuse à sortir et à parler ouvertement de cette situation et à admettre ses frustrations face à la situation dont les discussions entre les joueurs et la FA se poursuivent.

« La FA étudie différentes manières d’essayer de résoudre ce problème. »

Comment cette situation s’est-elle produite?

Rob Dorset de Sky Sports News explique la querelle entre les Lionnes et la FA au sujet des bonus de la Coupe du monde.



La FIFA a modifié les règles de cette Coupe du monde pour essayer de s’assurer que tous les joueurs du tournoi, quel que soit leur pays d’origine, gagneront la même chose que leurs adversaires qui atteignent le même stade de la compétition.

Cela signifie que des bonus sont fixés pour chaque tour, tous les joueurs recevant 24 000 £ s’ils sont éliminés en phase de groupes et 213 000 £ s’ils remportent la Coupe du monde.

Dans le passé, étant donné que les prix étaient versés directement aux associations individuelles, il appartenait à la nation de décider combien les joueurs seraient payés à partir du fonds des prix. Ce n’est plus le cas.

Le prince William et Millie Bright affrontent Mary Earps et Rachel Daly dans un match de baby-foot alors que les Lionnes se préparent pour la Coupe du monde.



En conséquence, pour la première fois, la FA anglaise risque de perdre de l’argent sur cette Coupe du monde, cependant, l’équipe est performante en raison des coûts associés aux hôtels, aux vols, à l’équipement et aux autres personnels de soutien.

Les joueurs, cependant, se sentent lésés que la FA ne soit pas prête à financer elle-même des bonus supplémentaires, plutôt que de laisser la FIFA payer la facture.

Les femmes gagneront en moyenne 60 % de plus pour leur participation à cette Coupe du monde par rapport à celle d’il y a quatre ans. Les récompenses pour ne pas avoir dépassé les phases de groupes sont 300% plus élevées cette fois par rapport à 2019 et 700% plus élevées qu’en 2015.

L’équipe masculine a traditionnellement fait don de ses bonus de victoire à des œuvres caritatives lorsqu’elle était en mission en Angleterre.

Mais ces mêmes joueurs gagnent beaucoup plus de leurs contrats domestiques et de leurs avenants commerciaux que les femmes, on pourrait donc affirmer qu’ils peuvent beaucoup plus facilement se permettre d’être généreux avec leurs bonus en Angleterre.

Quand et où aura lieu la Coupe du monde féminine 2023 ?

Le tournoi de cette année aura lieu à Australie et Nouvelle-Zélande ce qui en fait la toute première Coupe du monde féminine co-organisée.

Le tournoi commence le 20 juillet la finale ayant lieu le 20 août dans Sidney au stade Accor.

Le Etats-Unis sont les champions en titre et cherchent à devenir la première équipe de l’histoire de la compétition à remporter le tournoi trois fois de suite.