Lucy Bronze: La rangée de bonus avec la FA n’est pas une distraction pour l’Angleterre avant la WWC

BRISBANE – La star anglaise Lucy Bronze a déclaré que la rangée de bonus avec la Football Association n’a pas été une distraction avant la Coupe du monde féminine.

Bronze dit que l’équipe se sent « très autonome » après avoir a publié mardi une déclaration collective dans lequel ils ont dit qu’ils étaient « déçus » qu’aucune résolution n’ait été trouvée avec la FA sur les bonus de tournoi et les structures commerciales avant le tournoi.

L’annonce des Lionnes est intervenue cinq jours seulement avant l’ouverture de leur tournoi contre Haïti samedi à Brisbane, mais Bronze est catégorique sur le fait que l’équipe est entièrement concentrée sur la livraison sur le terrain.

« Je suis sûr à cent pour cent que nous ne serons pas distraits par cela », a déclaré Bronze mercredi. « Chacun de nos joueurs est entièrement concentré sur le fait de jouer dans les matchs et de jouer un excellent football.

« Si vous deviez venir voir l’entraînement, le niveau d’intensité que nous avons sur le terrain est probablement sans égal en ce moment. Le talent que nous avons dans ce tournoi est incroyable.

« Ces conversations se produisent régulièrement, elles ne sont probablement tout simplement pas dans les médias. Elles ont eu lieu avant l’Euro et je ne pense pas que cela nous ait distraits alors parce que nous avons continué et que nous l’avons gagné.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

« C’est quelque chose auquel nous devons maintenant faire face en tant que footballeurs, l’étiquette de » nous sommes des athlètes performants, nous sommes des modèles, nous autonomisons les femmes du monde entier, nous changeons la société « .

« Il y a beaucoup de choses qui relèvent du nom de footballeuse et je pense que nous sommes tout à fait capables de gérer cela nous-mêmes. Nous avons un grand groupe de filles qui sont capables de partager la charge et de s’assurer que nous sommes tous concentrés sur ce que notre objectif et c’est d’atteindre la finale de la Coupe du monde. »

Bronze a déclaré que l’équipe avait été galvanisée par la nature collective de leur déclaration. « Je pense que les joueurs se sentent très puissants », a déclaré Bronze. « Je pense que c’est la première fois en tant que groupe de joueurs que nous envoyons nous-mêmes le message, que nous avons fait collectivement ensemble, que nous avons fait collectivement et que nous visons. Donc, je pense qu’à cet égard, c’est un groupe de joueurs très autonomes hier soir et ce matin ces dernières semaines. »

La déclaration est sortie de l’impasse dans les pourparlers entre la FA et les joueurs sur les bonus du tournoi. Pour la première fois lors de la Coupe du monde féminine de cette année, la FIFA verse à chaque joueuse un bonus pour avoir participé au tournoi. Chaque joueur des phases de groupes doit être payé dans la région de 36 000 $ par l’instance dirigeante.

Dans les tournois précédents, étant donné l’absence d’un système de bonus central unifié, certaines associations payaient des frais à leurs propres joueurs pour la compétition. C’était le cas avec la FA lors de la précédente Coupe du monde, mais cette aide n’a pas été offerte avant ce tournoi en raison du nouveau système de paiement de la FIFA.

Lucy Bronze et ses coéquipières anglaises affronteront Haïti samedi lors de leur premier match de la Coupe du monde féminine. Photo de Naomi Baker – La FA/La FA via Getty Images

Certaines nations comme les États-Unis et l’Australie voient leurs frais de tournoi renforcés par des paiements supplémentaires de leurs fédérations respectives, tandis que l’Allemagne est un pays où les joueurs ne recevront pas de coup de pouce supplémentaire.

Mais Bronze affirme que les discussions de l’équipe avec la FA ne se limitent pas à une récompense financière, mais visent plutôt à améliorer le jeu pour les générations futures. « Je pense que les gens ont tendance à se concentrer sur les chiffres », a déclaré Bronze. « Je pense que nous parlons du principe de pousser le jeu, de continuer à pousser les normes de plus en plus haut. Qu’il ne s’agit pas seulement de ce que sont les chiffres, de ce que cela représente. C’est le fait que, vous savez, nous voulons pour continuer à pousser le jeu plus loin que de se dire simplement « OK, c’est là que nous nous asseyons ». Et c’est quelque chose que nous faisons régulièrement, à chaque tournoi chaque année, vous savez, quelle est la prochaine étape, comment nous pouvons faire avancer le jeu.

« Donc, ces conversations ont lieu régulièrement, et oui, les gens se concentrent peut-être uniquement sur les chiffres, mais nous nous concentrons sur le principe de la façon dont nous pouvons développer le jeu et ce que nous pouvons faire pour continuer à repousser nos propres normes, celles de la fédération. standards, les standards de la FIFA, les standards de l’UEFA. » Il s’agit de pousser tous les angles possibles pour s’assurer que le football féminin peut, vous savez, briser ce plafond sous lequel nous sommes constamment mis. »