Lucy Benjamin d’EastEnders abandonne son alliance et semble abattue après sa séparation de son mari de 17 ans

Lucy Benjamin a abandonné son alliance un mois après sa séparation d’avec son mari depuis 17 ans.

L’actrice d’EastEnders, 53 ans, avait l’air abattue alors qu’elle sortait sans son groupe à l’annulaire pour se rendre au supermarché dans l’Essex.

Lucy Benjamin est sortie au supermarché sans son alliance

Lucy avait l'air abattue alors qu'elle poussait son chariot dans le magasin.

Lucy a fait profil bas alors qu'elle se dirigeait vers quelques courses.

Lucy, qui joue Lisa Fowler dans le feuilleton de la BBC, a fait profil bas alors qu’elle se dirigeait vers faire quelques courses.

Elle portait ses mèches bouclées tirées en arrière et des lunettes noires à monture épaisse, associées à un t-shirt noir à col en V et un pantalon en lin blanc.

Elle portait des Crocs aux pieds alors qu’elle poussait son chariot autour de son Tesco local.

Cela survient quatre semaines après que la star du feuilleton et son ex-mari, Richard Taggart, ont mis fin à leur mariage, affirmant qu’il avait suivi son cours.

L’ancien couple a deux enfants ensemble, Bessie, 16 ans et Rosie, 12 ans.

« Cela a été difficile pour eux deux ces derniers mois, mais j’espère qu’ils pourront maintenant commencer à attendre avec impatience le match. avenir.

« Leurs enfants seront toujours leur priorité numéro un. »

Le couple s’est rencontré lors d’un vol à destination de Dubaï et Richard a demandé à Lucy de sortir après l’avoir reconnue à la télévision.

Elle a déclaré précédemment : « Il était assis suivant et pendant que je lisais un livre, il m’a tapoté sur l’épaule et m’a dit : » Cela doit être étrange pour toi parce que j’en sais beaucoup sur toi et tu ne sais rien de moi, mais je m’appelle Richard et moi. » Je vais à Dubaï.

« Heureusement, j’ai trouvé ça très drôle et nous n’avons pas arrêté de discuter. Nous nous sommes fiancés en six semaines et mariés en neuf mois.

Lucy a admis qu’ils se sont précipités dans l’allée parce que «j’étais un peu insistant mais il faut y aller», révélant qu’elle était enceinte de sept semaines lors du mariage.

Lucy et Richard se sont séparés en août après 17 ans de mariage

Lucy est maman de deux filles avec son ex

Elle est récemment revenue à EastEnders dans le rôle de Lisa Fowler