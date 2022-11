Lucy Alexander de Homes Under The Hammer taquine le retour à l’émission à succès alors qu’elle fait le point sur la santé de Martin Roberts

Lucy Alexander de HOMES Under The Hammer a taquiné son avenir dans l’émission BBC One après avoir démissionné il y a quatre ans.

La star de la télévision, 52 ans, a co-animé le programme pendant 13 ans aux côtés de Martin Roberts.

La star de Homes Under The Hammer, Lucy Alexander, a taquiné un retour à l’émission à succès – et a également informé les fans de la santé de Martin Roberts[/caption]

Lucy a décidé de partir parce qu’il y avait d’autres choses qu’elle voulait faire de sa carrière, et elle l’a décrit comme un “mouvement vraiment sympa”.

Depuis, elle a animé Best of Both Worlds, Lost and Found, Bang on Budget et The Customer is Always Right.

Mais le favori de la télé pourrait faire un retour épique dans la série télévisée de rénovation et d’enchères très appréciée dans le futur.

S’adressant exclusivement à The Sun, Lucy a laissé entendre: “Savez-vous ce que j’aimerais faire. La série me manque énormément, c’est le meilleur travail que j’aie jamais eu dans ma carrière à la télévision.

«Je suis un promoteur immobilier, j’adore les maisons et les enfants sont plus âgés, ont grandi et ont quitté le nid maintenant.

“J’ai donc plus de temps libre.”

Lorsqu’on lui a demandé si la BBC avait été en contact, Lucy a ajouté : “Je ne sais pas s’ils l’ont fait… peut-être ou peut-être pas !”

Lucy a formé un lien fort avec sa co-star Martin au fil des ans lorsqu’elle a filmé pour Homes Under The Hammer.





La star de la BBC a également fait le point sur sa santé après que Martin ait été transporté d’urgence à l’hôpital avec “des heures à vivre” après avoir ressenti des douleurs à la poitrine en avril de cette année.

L’homme de 58 ans est revenu sur le plateau de l’émission de la BBC un mois plus tard après avoir subi une opération cardiaque d’urgence.

“Il est d’accord. Il va toujours fort, Martin est Martin », nous a dit Lucy.

« Au moins, je n’ai plus à partager ma trousse de maquillage avec lui.

« Quand on tournait, il volait toujours des morceaux de poudre ! Mais il est bon, il est en bonne santé et il est bon.

“Il passe aussi beaucoup de temps en famille.”

Lucy a assisté à l’événement Disney100 Debut à Londres la semaine dernière pour lancer les célébrations des 100 ans de merveilles de Disney.

Une série d’expériences de fans à venir pour marquer ses 100 ans d’émerveillement ont été annoncées dans la nuit, y compris une tournée européenne de concerts, une exposition immersive Wonder of Friendship, ainsi qu’une gamme de nouveaux produits.

