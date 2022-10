L’UCP élira jeudi le nouveau premier ministre de l’Alberta

Le Parti conservateur uni au pouvoir en Alberta doit choisir le nouveau premier ministre de la province jeudi, et les observateurs politiques affirment que sa prochaine étape devrait être de revenir sur la même longueur d’onde que le reste de la province.

« La campagne a été frappante par le manque de concentration sur les problèmes qui sont essentiels pour les Albertains », a déclaré la politologue Lori Williams.

« Il s’agissait de controverses au sujet d’Ottawa et de la façon de traiter avec Ottawa.

“Il s’agit clairement d’une préoccupation majeure pour une proportion importante d’électeurs de l’UCP, mais ce n’est pas comme s’ils ne se souciaient pas (également) de l’abordabilité et du système de santé.”

Près de 124 000 électeurs éligibles ont voté par courrier et peuvent voter en personne à cinq endroits dans la province jeudi.

Les candidats sont classés par scrutin préférentiel et les résultats doivent être annoncés jeudi soir à Calgary.

C’est le point culminant d’une campagne d’été, qui a vu les candidats se quereller principalement sur la meilleure façon de se battre avec le gouvernement fédéral.

Mais la sondeuse Janet Brown, basée à Calgary, a déclaré que des sondages suggéraient que les Albertains étaient beaucoup plus préoccupés par la hausse du coût de la vie.

« Bien que ces questions aient été importantes pour l’Albertain moyen, ce n’est pas l’Albertain moyen qui participe à la course à la chefferie », a déclaré Brown.

La campagne a commencé à la mi-juin, un mois après que le chef du parti, le premier ministre Jason Kenney, a reçu un tiède soutien de 51 % lors d’un examen de la direction et a annoncé qu’il démissionnerait.

Sept candidats se sont inscrits. Quatre sont d’anciens membres du cabinet de Kenney : Travis Toews, Rebecca Schulz, Rajan Sawhney et Leela Aheer. Le cinquième, Todd Loewen, a été expulsé du caucus UCP en 2021 après avoir critiqué Kenney.

Il y a aussi Brian Jean et Danielle Smith, anciens chefs du parti Wildrose, qui a fusionné avec les progressistes-conservateurs de Kenney pour former l’UCP.

Kenney a perdu la confiance du parti, en particulier de sa base rurale, faisant face à des critiques selon lesquelles il n’a pas soutenu sa rhétorique grandiloquente autour de la lutte contre Ottawa sur des griefs allant des paiements de péréquation aux règles sur le développement énergétique.

Kenney a suggéré qu’il était renversé par une faction en colère de la base du parti à cause des mesures de santé publique COVID-19 qu’il considérait comme des affronts à la liberté personnelle.

Smith a quitté la politique sous un nuage en 2015 après avoir failli effondrer le Wildrose lors d’un passage massif au sol vers les PC au pouvoir.

Brown a déclaré que Smith n’avait pas tardé à sauter sur la colère des membres mécontents de l’UCP et, ce faisant, a dominé la couverture, a encadré le débat pour la course et pourrait finir par tout gagner.

“Elle a compris que cette campagne concernait les adhésions que vous pouviez vendre”, a déclaré Brown. “Elle a identifié qui étaient les électeurs les plus passionnés et elle les a suivis.”

Brown a déclaré que cela pourrait faire gagner à Smith le leadership.

“Mais cela reviendra-t-il la hanter lors des prochaines élections (en mai)?”

Smith a recueilli le plus d’encre et le plus de controverses en proposant une loi sur la souveraineté de l’Alberta pour permettre à la province d’ignorer les lois fédérales et les ordonnances des tribunaux jugées contraires à ses intérêts, tout en restant dans les limites de la Constitution.

Smith n’a pas expliqué comment cela fonctionnerait et les experts juridiques disent que c’est parce que ce n’est pas possible. Ils ont déclaré que le projet de loi tel qu’il était présenté serait illégal, inconstitutionnel et une manœuvre détournée vers la séparation.

Kenney a qualifié le plan de “cockamamie” et de précurseur du chaos juridique et économique. Cinq des candidats ont condamné le plan et se sont demandé si Smith pouvait le faire adopter.

Smith a également promis des mesures radicales sur le front de la santé, promettant de refuser les restrictions sanitaires liées au COVID-19 et d’apporter des modifications à la loi provinciale sur les droits de la personne afin de prévenir la discrimination fondée sur le statut vaccinal.

Elle a également promis de licencier le conseil d’administration d’Alberta Health Services, le fournisseur de soins de santé de première ligne indépendant de la province, pour avoir bâclé la réponse à la pandémie et laissé les hôpitaux au bord de l’effondrement.

D’autres candidats dans la course ont lancé des idées de « dureté » contre Ottawa, notamment en luttant pour rouvrir la Constitution et en imposant des tarifs et des prélèvements sur des juridictions concurrentes jugées non équitables.

Williams, de l’Université Mount Royal à Calgary, a déclaré que les plans de Smith étaient si radicaux qu’ils ne pouvaient être ignorés.

« Cela a forcé tout le monde à commencer à parler de quelque chose qui n’était vraiment pas une préoccupation majeure pour la plupart des Albertains. Et cela n’arrêtait pas de revenir là-dessus précisément parce que c’était un ensemble de propositions si peu clair et préoccupant », a déclaré Williams.

Williams a déclaré que le défi serait pour Smith, ou tout gagnant, d’unir un caucus et un parti toujours clairement divisés.

« Je ne pense pas que cela importe qui gagne jeudi soir. Il y a des factions qui n’accepteront pas l’un ou l’autre candidat comme chef.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 octobre 2022.